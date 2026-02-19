Survivor: Μία ανακοίνωση παγώνει τις δύο ομάδες
GALA
Survivor τρέιλερ

Survivor: Μία ανακοίνωση παγώνει τις δύο ομάδες

Ένας ή μία Survivor απόψε αποχωρεί - Δείτε το τρέιλερ

Survivor: Μία ανακοίνωση παγώνει τις δύο ομάδες
Ιωάννα Μαρίνου
Με επτά υποψηφιότητες και δύο ομάδες σε ρήξη, στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Οι σχέσεις στην ομάδα των Επαρχιωτών είναι έντονες. Οι σπόντες είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, ενώ ορισμένοι έχουν επιλέξει να μην μιλάνε καθόλου μεταξύ τους. Στην ομάδα των Αθηναίων, μία κόντρα δημιουργείται ανάμεσα στην Κέλλυ Μποφίλιου και στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και η μεταξύ τους απόσταση μεγαλώνει.

Δείτε το τρέιλερ

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgis9by5yztt)

Ο τελευταίος αγώνας της εβδομάδας έχει υψηλό δείκτη δυσκολίας καθώς απαιτεί δύναμη, τεχνική και συνεργασία. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τον κάνουν ακόμα πιο δύσκολο.

Στο συμβούλιο του νησιού μία ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό «παγώνει» τις δύο ομάδες. Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Ιωάννης Ρέβης, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Βασιλική Μουντή, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη περιμένουν να μάθουν ποιους στήριξε το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του και ποιοι θα οδηγηθούν σε μονομαχία. Ένας ή μία Survivor απόψε αποχωρεί, ποια θα είναι η τελευταία του/της λέξη και πώς θα επηρεάσει το παιχνίδι;
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης