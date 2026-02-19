Survivor: Μία ανακοίνωση παγώνει τις δύο ομάδες
Survivor: Μία ανακοίνωση παγώνει τις δύο ομάδες
Ένας ή μία Survivor απόψε αποχωρεί - Δείτε το τρέιλερ
Με επτά υποψηφιότητες και δύο ομάδες σε ρήξη, στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.
Οι σχέσεις στην ομάδα των Επαρχιωτών είναι έντονες. Οι σπόντες είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, ενώ ορισμένοι έχουν επιλέξει να μην μιλάνε καθόλου μεταξύ τους. Στην ομάδα των Αθηναίων, μία κόντρα δημιουργείται ανάμεσα στην Κέλλυ Μποφίλιου και στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και η μεταξύ τους απόσταση μεγαλώνει.
Δείτε το τρέιλερ
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgis9by5yztt)
Ο τελευταίος αγώνας της εβδομάδας έχει υψηλό δείκτη δυσκολίας καθώς απαιτεί δύναμη, τεχνική και συνεργασία. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τον κάνουν ακόμα πιο δύσκολο.
Στο συμβούλιο του νησιού μία ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό «παγώνει» τις δύο ομάδες. Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Ιωάννης Ρέβης, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Βασιλική Μουντή, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη περιμένουν να μάθουν ποιους στήριξε το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του και ποιοι θα οδηγηθούν σε μονομαχία. Ένας ή μία Survivor απόψε αποχωρεί, ποια θα είναι η τελευταία του/της λέξη και πώς θα επηρεάσει το παιχνίδι;
Οι σχέσεις στην ομάδα των Επαρχιωτών είναι έντονες. Οι σπόντες είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, ενώ ορισμένοι έχουν επιλέξει να μην μιλάνε καθόλου μεταξύ τους. Στην ομάδα των Αθηναίων, μία κόντρα δημιουργείται ανάμεσα στην Κέλλυ Μποφίλιου και στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και η μεταξύ τους απόσταση μεγαλώνει.
Δείτε το τρέιλερ
Ο τελευταίος αγώνας της εβδομάδας έχει υψηλό δείκτη δυσκολίας καθώς απαιτεί δύναμη, τεχνική και συνεργασία. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τον κάνουν ακόμα πιο δύσκολο.
Στο συμβούλιο του νησιού μία ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό «παγώνει» τις δύο ομάδες. Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Ιωάννης Ρέβης, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Βασιλική Μουντή, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη περιμένουν να μάθουν ποιους στήριξε το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του και ποιοι θα οδηγηθούν σε μονομαχία. Ένας ή μία Survivor απόψε αποχωρεί, ποια θα είναι η τελευταία του/της λέξη και πώς θα επηρεάσει το παιχνίδι;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα