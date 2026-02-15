ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αγγελική Ηλιάδη: Μπορεί να υπήρχαν φωνές που έλεγαν να μην ολοκληρώσω την εγκυμοσύνη, αλλά εγώ δεν άκουσα καμία
Αγγελική Ηλιάδη: Μπορεί να υπήρχαν φωνές που έλεγαν να μην ολοκληρώσω την εγκυμοσύνη, αλλά εγώ δεν άκουσα καμία

Ποιος είναι έτοιμος όταν έρχεται το παιδί; Ήμουν εγώ έτοιμη 20 χρονών; πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Σχετικά με τις αμβλώσεις τοποθετήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, διευκρινίζοντας ότι, όταν εκείνη έμεινε έγκυος, δεν σκέφτηκε καθόλου να προχωρήσει σε διακοπή κύησης. Η τραγουδίστρια αναγνώρισε ωστόσο το δικαίωμα κάθε γυναίκας να διακόψει μία εγκυμοσύνη, αφού όπως είπε, εκείνη είναι που παίρνει την τελική απόφαση. 

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η Αγγελική Ηλιάδη ρωτήθηκε για το ποια συμβουλή θα έδινε στους γιους της, αν προέκυπτε μία εγκυμοσύνη στη σχέση τους, και της έλεγαν ότι δεν νιώθουν έτοιμοι να γίνουν γονείς. Τότε, η Αγγελική Ηλιάδη υποστήριξε πως κανείς δεν είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες ενός γονέα. «Ποιος είναι έτοιμος όταν έρχεται το παιδί; Ήμουν εγώ έτοιμη 20 χρονών; Πριν γίνεις γονιός, δεν ξέρεις τι εστί; Όταν πάρεις το μωρό στα χέρια σου και κυλάνε τα δάκρυα, δεν μπορώ να σου περιγράψω το συναίσθημα. Είναι θείο δώρο», σχολίασε.

Αναφερόμενη στη δική της περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν στάθηκε σε προτροπές άλλων να κάνει άμβλωση. «Μπορεί να υπήρχαν φωνές που έλεγαν να μην ολοκληρώσω την εγκυμοσύνη. Η γυναίκα είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα το κάνει και πως, ό,τι και να λέει ο κόσμος γύρω», κατέληξε.

