Βασίλης Μπισμπίκης: Το ζεϊμπέκικο με τον πρώην βουλευτή, Θάνο Μωραΐτη, υπό τους ήχους του Τσιτσάνη

Ο ηθοποιός χόρεψε με μουσική υπόκρουση το «Βαπόρι από την Περσία» σε έξοδό του την Τσικνοπέμπτη

Υπό τους ήχους του Βασίλη Τσιτσάνη χόρεψε ζεϊμπέκικο με τον πρώην βουλευτή Θάνο Μωραΐτη ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησαν την Τσικνοπέμπτη μία έξοδο σε ταβέρνα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς εκείνος για μία ακόμη φορά σηκώθηκε για να χορέψει. Ο Θάνος Μωραΐτης τον συνόδευσε στο ζεϊμπέκικο, με μουσική υπόκρουση το «Βαπόρι από την Περσία». Η στιγμή καταγράφηκε και το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του μαγαζιού στο Facebook δείχνουν τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδάει, διασκεδάζοντας τους θαμώνες, καθισμένη στα πόδια του συντρόφου της.

