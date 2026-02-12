Ο Ζέιν Μάλικ έδωσε 500 δολάρια στην κόρη του από τη «νεράιδα των δοντιών»: Η μαμά της μου την είπε γι’ αυτό
Ο Ζέιν Μάλικ έδωσε 500 δολάρια στην κόρη του από τη «νεράιδα των δοντιών»: Η μαμά της μου την είπε γι’ αυτό
Στο τέλος της ημέρας δουλεύω πολύ σκληρά και πρέπει να μπορώ να δίνω στο παιδί μου ό,τι θέλω, τόνισε ο τραγουδιστής
Για το δώρο που έκανε στην κόρη του από τη «νεράιδα των δοντιών» μίλησε ο Ζέιν Μάλικ, αποκαλύπτοντας πως της έδωσε 500 δολάρια, με αποτέλεσμα η μητέρα της, Τζίτζι Χαντίντ, να του κάνει παρατήρηση.
Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast «Call Her Daddy» ότι το παράκανε, ωστόσο αισθάνεται ότι δουλεύει αρκετά σκληρά ώστε να μπορεί να προσφέρει στο παιδί του ό,τι θέλει.
Ο 33χρονος είπε γελώντας: «Νομίζω της έδωσα λίγα παραπάνω χρήματα από τη νεράιδα των δοντιών. Της έδωσα 500 δολάρια». Όταν η παρουσιάστρια αντέδρασε με έκπληξη, εκείνος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του δήλωσε: «Ήταν το πρώτο της δόντι. Και η μαμά της μου την είπε γι’ αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας δουλεύω πολύ σκληρά και πρέπει να μπορώ να δίνω στο παιδί μου ό,τι θέλω να του δώσω».
Ο Μάλικ μεγάλωσε στο Μπράντφορντ της Αγγλίας και η οικογένειά του αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, επομένως, όπως είπε, το να μπορεί σήμερα να προσφέρει άνεση και σταθερότητα στην κόρη του «σημαίνει τα πάντα». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ζωή της 5χρονης Κάι δεν είναι «τυπική»: «Τη μεγαλώνω σε ένα περιβάλλον που δεν είναι όπως όλων των άλλων. Ο μπαμπάς της είναι ποπ σταρ, η μαμά της μοντέλο. Κάποια πράγματα στη ζωή της ίσως να μη συμβαδίζουν πάντα με την αντίληψη που έχουν οι άλλοι για την πραγματικότητα», σημείωσε.
Ο τραγουδιστής και η Τζίτζι Χαντίντ ήταν μαζί για περίπου 6 χρόνια. Η κόρη τους, Κάι, γεννήθηκε το 2021, λίγο πριν οι δυο τους αποφασίσουν. Παρά τις διαφωνίες τους, έχουν καταφέρει να διατηρούν καλή επικοινωνία για χάρη του παιδιού τους.
