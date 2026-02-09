Αλέξανδρος Benzy για Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Ήρθα για να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου
Εγώ θέλω μόνο τον Σηφαχθόνιο μέχρι να πάει πίσω στο χωριό του, είπε ο αδερφός του Gio

Εκδίκηση για τον Gio θέλει να πάρει ο αδερφός του, ο Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης, που μπήκε στο Survivor για να καλύψει το κενό που άφησε ο πρώην παίκτης των «Αθηναίων» μετά την οικειοθελή του αποχώρηση, λόγω του τραυματισμού που είχε. Όπως είπε, δεν θα ησυχάσει, αν δεν βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Μιχάλη Σηφάκη.

Στο νέο επεισόδιο Survivor, το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ο Aλέξανδρος Benzy στράφηκε κατά του παίκτη της αντίπαλης ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω μόνο τον Σηφαχθόνιο, τον θέλω μέχρι να πάει πίσω στο χωριό του. Το έχω πει αυτό δέκα φορές. Θα το πω και άλλες δέκα φορές. Γι' αυτό ήρθα, ήρθα για να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου, για τίποτε άλλο. Θέλω να με θυμούνται».

