Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας μεταμφιέστηκαν σε πρωταγωνιστές του Μπόλιγουντ για τις Απόκριες
Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η αθλήτρια
Σε πρωταγωνιστές του Μπόλιγουντ μεταμφιέστηκαν η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας, έχοντας μπει στο κλίμα των Αποκριών.
Το ζευγάρι πόζαρε με φανταχτερές στολές και η αθλήτρια δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τη μεταμφίεσή τους στα μέσα κοινωικής δικτύωσης. Στα στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στο Instagram η Βασιλική Μιλλούση απαθανατίζεται, φορώντας μία γαλάζια στολή και με φλουριά να στολίζουν τα μαλλιά της, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο χρυσός Ολυμπιονίκης, με κόκκινο γιλέκο και μπλε παντελόνι.
