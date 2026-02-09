Survivor: Οι νέες αφίξεις φέρνουν διαχωρισμούς στο εσωτερικό των ομάδων
Το νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης έρχεται απόψε στις 21.00
Πέντε νέα πρόσωπα μπήκαν στις δύο ομάδες και οι Survivors έχουν ήδη αρχίσει να αξιολογούν τις επιδόσεις τους. Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ οι νέες προσθήκες φέρνουν διαχωρισμούς στο εσωτερικό των Αθηναίων και των Επαρχιωτών.
Στην καλύβα των Κόκκινων, η πείνα τους έχει εξαντλήσει και θεωρούν τη νίκη σε ένα επόμενο έπαθλο φαγητού μονόδρομο. Στην καλύβα των Μπλε, ο Μιχάλης Σηφάκης δείχνει να χάνει έδαφος και η αίγλη του να περιορίζεται. Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος αναμετρήσεις με μεγάλες εντάσεις που κρίνονται στον πόντο.
Στο δεύτερο Συμβούλιο της εβδομάδας, ο Benzy Καραντώνης παίρνει το λόγο και είναι καταπέλτης. Η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιον θα αναδείξει υποψήφιο. Η Κέλλυ Μποφίλιου, όπως παραδέχτηκε και η ίδια, ψηφίστηκε με αγωνιστικά κριτήρια. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει απόψε η ηττημένη ομάδα;
Δείτε το τρέιλερ
