Γιώργος Αλκαίος: Ο Good Job Nicky είναι πολύ καλός καλλιτέχνης αλλά για εμένα η Eurovision είναι μόνο ελληνική γλώσσα
Ο τραγουδιστής σχολίασε τις συμμετοχές του ελληνικού τελικού του μουσικού διαγωνισμού
Για τη συμμετοχή του Good Job Nicky για την Eurovision 2026 μίλησε ο Γιώργος Αλκαίος, επισημαίνοντας πως είναι πολύ καλός καλλιτέχνης, ωστόσο διαφωνεί με τον αγγλικό στίχο, διότι θεωρεί πως η ελληνική συμμετοχή θα έπρεπε να έχει μόνο ελληνική γλώσσα.
Το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, στο The 2night Show, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ζήτησε από τον τραγουδιστή να σχολιάσει τα φαβορί του ελληνικού τελικού και ο ίδιος για τον Good Job Nicky σχολίασε πως δεν συζητά καθόλου για τον ξένο στίχο, ενώ για το «Ferto» του Akyla είπε "Γιατί όχι;".
Ο Γιώργος Αλκαίος είπε αναλυτικά για τον Good Job Nicky και το «Dark Side of the Moon»: «Το άκουσα, γιατί το ακούει όλος ο κόσμος. Ο Good Job Nicky είναι πολύ καλός καλλιτέχνης, δεν το συζητάμε. Να ξεχωρίσω λίγο τη θέση μου γιατί μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος και δεν το λέω για εκείνον, αλλά για μένα η Eurovision είναι μόνο ελληνική γλώσσα. Δεν το συζητώ. Αυτό ήταν πάντα η Eurovision».
Δείτε το βίντεο
Για το τραγούδι του Akyla δήλωσε στη συνέχεια: «Η συμμετοχή του Ακύλα είναι το "γιατί όχι;". Δηλαδή θυμάμαι που βλέπαμε την Ισπανία, δεν θυμάμαι πια χρονιά ήταν, που είχε πάει το "Μπάιλα τσικι τσικι". Και γιατί όχι;».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για την απάτη της οποίας είχε πέσει θύμα πριν από λίγο καιρό: «Δεν με χάκαραν, έγινε κάτι χειρότερο. Άνοιξαν δικό τους ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram με το όνομα μου, έστελναν μηνύματα και ζητούσαν χρήματα από τους ακολούθους. Ήταν στα ελληνικά της Γουαδελούπης τα μηνύματα που έστελναν. Αναρωτιέμαι οι σημαντικοί και μεγάλοι που έχουν στα χέρια τους τον πλανήτη, δεν μπορούν να τελειώσουν αυτές τις καταστάσεις και να μην υπάρχουν απάτες;».
