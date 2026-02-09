Γιώργος Αλκαίος: Ο Good Job Nicky είναι πολύ καλός καλλιτέχνης αλλά για εμένα η Eurovision είναι μόνο ελληνική γλώσσα

Ο Γιώργος Αλκαίος είπε αναλυτικά για τον Good Job Nicky και το «Dark Side of the Moon»: «Το άκουσα, γιατί το ακούει όλος ο κόσμος. Ο Good Job Nicky είναι πολύ καλός καλλιτέχνης, δεν το συζητάμε. Να ξεχωρίσω λίγο τη θέση μου γιατί μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος και δεν το λέω για εκείνον, αλλά για μένα η Eurovision είναι μόνο ελληνική γλώσσα. Δεν το συζητώ. Αυτό ήταν πάντα η Eurovision».





