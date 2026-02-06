Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για τον γιο του: Τον εκτιμώ, μου αρέσει πολύ ο άνθρωπος που γίνεται
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για τον γιο του: Τον εκτιμώ, μου αρέσει πολύ ο άνθρωπος που γίνεται
Διαφωνούμε σε πάρα πολλά και μου αρέσει ο τρόπος που διαφωνούμε, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τον γιο του μίλησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, επισημαίνοντας πως τον εκτιμά πολύ και του αρέσει ο άνθρωπος που γίνεται.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως με τον Γιώργο - Ίκαρο, όπως ονομάζεται, διαφωνούν πολύ, όμως του αρέσει ο τρόπος που διαφωνούν, όπως και οι απόψεις που έχει εκείνος στα 21 του χρόνια. Στη συνέντευξη που έδωσε στο Στούντιο 4 την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τόνισε επίσης πως ο γιος του είναι πιο ανοιχτός και φιλελεύθερος από εκείνον.
Αναλυτικότερα, ο ηθοποιός είπε: «Θα πω κάτι για τον γιο του που δεν θα το πω επειδή είναι γιος μου, αλλά υπάρχει κάτι που μου αρέσει. Το παιδί πέρα απ’ το ότι το αγαπώ γιατί είμαι μπαμπάς του, το εκτιμώ σαν άνθρωπο κι είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορώ να καταλάβω ότι μπορείς να αγαπάς τα παιδιά σου ή την οικογένειά σου και να μην τους εκτιμάς. Σε εμένα συμβαίνει το ευτυχές να τον αγαπώ πολύ και να τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, όπως δεν είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg804i9hc0pt)
Και έπειτα εξήγησε γιατί τον εκτιμάει: «Μου αρέσει πολύ ο άνθρωπος που γίνεται. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Μου αρέσει ο τρόπος που διαφωνούμε και που στα 21 του έχει αυτές τις απόψεις. Μου αρέσουν και πάρα πολύ οι συζητήσεις που κάνουμε. Είναι πολύ ανοιχτός και πολύ πιο φιλελεύθερος από εμένα, όπως πρέπει να είναι ένα παιδί 21 ετών», δήλωσε.
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απέκτησε τον γιο του το 2005, με την Έρση Ξενάκη.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως με τον Γιώργο - Ίκαρο, όπως ονομάζεται, διαφωνούν πολύ, όμως του αρέσει ο τρόπος που διαφωνούν, όπως και οι απόψεις που έχει εκείνος στα 21 του χρόνια. Στη συνέντευξη που έδωσε στο Στούντιο 4 την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τόνισε επίσης πως ο γιος του είναι πιο ανοιχτός και φιλελεύθερος από εκείνον.
Αναλυτικότερα, ο ηθοποιός είπε: «Θα πω κάτι για τον γιο του που δεν θα το πω επειδή είναι γιος μου, αλλά υπάρχει κάτι που μου αρέσει. Το παιδί πέρα απ’ το ότι το αγαπώ γιατί είμαι μπαμπάς του, το εκτιμώ σαν άνθρωπο κι είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορώ να καταλάβω ότι μπορείς να αγαπάς τα παιδιά σου ή την οικογένειά σου και να μην τους εκτιμάς. Σε εμένα συμβαίνει το ευτυχές να τον αγαπώ πολύ και να τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, όπως δεν είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητο».
Δείτε το βίντεο
Και έπειτα εξήγησε γιατί τον εκτιμάει: «Μου αρέσει πολύ ο άνθρωπος που γίνεται. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Μου αρέσει ο τρόπος που διαφωνούμε και που στα 21 του έχει αυτές τις απόψεις. Μου αρέσουν και πάρα πολύ οι συζητήσεις που κάνουμε. Είναι πολύ ανοιχτός και πολύ πιο φιλελεύθερος από εμένα, όπως πρέπει να είναι ένα παιδί 21 ετών», δήλωσε.
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απέκτησε τον γιο του το 2005, με την Έρση Ξενάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα