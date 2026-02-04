Σόφη Ζαννίνου: Στα 18 μου κατάλαβα ότι αυτό που έκανε ο πατέρας μου ήταν βία και σταμάτησα να το επιτρέπω
Η ηθοποιός μίλησε για την «αυστηρή» συμπεριφορά του πατέρα της απέναντί της
Για τον πατέρα της και τον τρόπο που την αντιμετώπιζε μίλησε η Σόφη Ζαννίνου, εξηγώντας πως όταν ήταν περίπου 18 ετών κατάλαβε ότι ήταν βία και σταμάτησε να του επιτρέπει να της συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
Η ηθοποιός εξήγησε πως ο πατέρας της ήταν πολύ αυστηρός και, είτε το ήθελε είτε όχι, συμφωνούσε μαζί του. Όπως ανέφερε, πολλές φορές έτρωγαν και ξύλο στην οικογένεια από εκείνον. Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, απάντησε και για τη σχέση της με τους άντρες στη ζωή της, ενώ δήλωσε και την ηλικία της χωρίς ενδοιασμούς.
Η Σόφη Ζαννίνου είπε αναλυτικά: «Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός πατέρας, όμως, ήταν ιδιαιτέρως αυστηρός. Υπήρχε στο σπίτι και σεβασμός, αλλά και "φόβος". To είπε ο μπαμπάς, τελείωσε. Δεν το ψάχνουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Και τρώγαμε και τις φάπες μας. Αργότερα, όταν μεγάλωσα είπα “αυτό είναι βία και δεν το επιτρέπω”. Γύρω στα 18. H ίδια σκληρότητα υπήρχε και στη μητέρα μου και αυτό ήταν η μεγάλη μας κόντρα. Εντάξει, εγώ είμαι παιδί σου. Αλλά δεν μπορεί να φέρεσαι έτσι και στη γυναίκα σου. “Αποφασίζουμε και διατάζουμε”. Δεν γίνεται».
Η ηθοποιός στη συνέντευξή της μίλησε και για την προσωπική της ζωή: «Τη σχέση μου με τους άντρες θα τη χαρακτήριζα εξαιρετική. Τους αγάπησα πολύ και με αγάπησαν κι αυτοί πολύ. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, ήθελα κι εγώ την ησυχία μου. Από κάποια χρόνια και μετά, από το 2015 που είμαι μόνη μου, είναι πολύ δύσκολο να γοητευτώ από έναν άντρα. Είναι και διαδικασία. Κάπου βαριέμαι...», δήλωσε.
Όσον αφορά στην ηλικία της, η Σόφη Ζαννίνου είπε: «Εγώ δεν τα κρύβω. Λέω ότι είμαι 74 ετών. Το 1951 γεννηθείσα, τέλος. Καλά το έχω πάει το "καράβι" μέχρι εδώ».
