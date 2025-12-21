Σόφη Ζαννίνου: Ο Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου

Η Σόφη Ζαννίνου είπε χαρακτηριστικά για τους δύο άντρες: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Μπάρκουλη, όπως και με τον Βέγγο. Με τον Βέγγο ήταν “αδέρφια”. Ο Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου. Ένιωθε σιγουριά.

Ο Θανάσης Βέγγος ήταν πολύ γλυκός, ένα μέλι, ο πατέρας μου από δίπλα γορίλας, οπότε ένιωθε την προστασία. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα "παιδιά πάρτε τον, θα πάθει κάτι και θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου"».

Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε για τον πατέρα της: «Όταν ο πατέρας μου έπαιξε στο “Εξπρές του Μεσονυχτίου”, που τα γυρίσματα έγιναν στη Μάλτα, έπαθε το πρώτο έμφραγμα στην καρδιά του από το άγχος. Ο πατέρας μου έκανε ρόλους κακούς γιατί τον βοηθούσε η φάτσα του. Υπήρχε και σεβασμός, αλλά και φόβος για τον πατέρα μου. Από τη στιγμή που έλεγε κάτι, ήταν τελειωμένη υπόθεση. Με μάλωνε πάρα πολύ, έτρωγα και ξυλιές. Όχι μόνο εγώ, όλες οι κοπέλες της εποχής».