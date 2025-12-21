Σόφη Ζαννίνου: Ο Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου
Όταν πέθανε ο πατέρας μου έκλαιγε τόσο πολύ που νόμιζα ότι θα πάθει κάτι, είπε ακόμη η ηθοποιός
Για τη σχέση που είχε ο Θανάσης Βέγγος με τον πατέρα της μίλησε η Σόφη Ζαννίνου, αποκαλύπτοντας πως είχαν τόσο στενή φιλία, που ο ηθοποιός δεν έκανε καμία δουλειά χωρίς εκείνον στον πλευρό του.
Όπως δήλωσε η 74χρονη ηθοποιός στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, ο Θανάσης Βέγγος ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν σταμάτησε να κλαίει, γεγονός που την φόβισε και την έβαλε σε σκέψεις ότι θα πάθαινε κάτι κακό.
Η Σόφη Ζαννίνου είπε χαρακτηριστικά για τους δύο άντρες: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Μπάρκουλη, όπως και με τον Βέγγο. Με τον Βέγγο ήταν “αδέρφια”. Ο Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου. Ένιωθε σιγουριά. Ο Θανάσης Βέγγος ήταν πολύ γλυκός, ένα μέλι, ο πατέρας μου από δίπλα γορίλας, οπότε ένιωθε την προστασία. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα "παιδιά πάρτε τον, θα πάθει κάτι και θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου"».
Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε για τον πατέρα της: «Όταν ο πατέρας μου έπαιξε στο “Εξπρές του Μεσονυχτίου”, που τα γυρίσματα έγιναν στη Μάλτα, έπαθε το πρώτο έμφραγμα στην καρδιά του από το άγχος. Ο πατέρας μου έκανε ρόλους κακούς γιατί τον βοηθούσε η φάτσα του. Υπήρχε και σεβασμός, αλλά και φόβος για τον πατέρα μου. Από τη στιγμή που έλεγε κάτι, ήταν τελειωμένη υπόθεση. Με μάλωνε πάρα πολύ, έτρωγα και ξυλιές. Όχι μόνο εγώ, όλες οι κοπέλες της εποχής».
Όσον αφορά στην καριέρα της αλλά και εκείνη της μητέρας της, είπε σε άλλο σημείο: «Έπαιζα από τα πέντε μου χρόνια κανονικά, με μεροκάματο, σοκολάτες και κούκλες. Αν δεν μου τα έδιναν, δεν έβγαινα. Η μητέρα μου δεν ήταν πολύ γνωστή ηθοποιός, έπαιξε πολύ στο θέατρο, σε ταινίες, αλλά αποχώρησε νωρίς. Ο πατέρας μου ήταν εμβληματική φυσιογνωμία».
