Τομ Κρουζ: Ληστεία κοντά στο σπίτι του φέρεται να είναι η αιτία της αποχώρησής του από το Λονδίνο
Τομ Κρουζ: Ληστεία κοντά στο σπίτι του φέρεται να είναι η αιτία της αποχώρησής του από το Λονδίνο
Ρεπορτάζ συνδέουν την απόφαση του ηθοποιού να εγκαταλείψει το διαμέρισμα των 35 εκατ. λιρών με ληστεία σε κατάστημα κάτω από την κατοικία του
Μία ληστεία πολύ κοντά στο σπίτι του Τομ Κρουζ στο Λονδίνο, φέρεται να είναι ο βασικός λόγος που ο ηθοποιός αποφάσισε να εγκαταλείψει την περιοχή.
Όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Κρουζ μετακομίζει από το διαμέρισμά του στο Νάιτσμπριτζ αξίας 35 εκατομμυρίων λιρών, έπειτα από πολυετή διαμονή εκεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη για το συγκεκριμένο συμβάν που τον φόβισε, ωστόσο πηγή που επικαλούνται τα δημοσιεύματα σημειώνει ότι «η ληστεία στο κατάστημα κάτω από το σπίτι του επιβεβαίωσε την έλλειψη επαρκούς ασφάλειας γύρω από τις πολυτελείς κατοικίες πολλών εκατομμυρίων λιρών, όπως αυτή που ζει ο Κρουζ», προσθέτοντας ότι το περιστατικό λειτούργησε καταλυτικά για την απόφασή του.
Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι το επεισόδιο αυτό δεν ήταν το μοναδικό που προκάλεσε ανησυχία. Γίνεται λόγος και για διάρρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας.
Άλλη πηγή αναφέρει ότι ο ηθοποιός παρακολουθούσε εδώ και καιρό την πορεία της περιοχής και είχε αρχίσει να διαπιστώνει επιδείνωση. «Συχνά του άρεσε να κάνει βόλτες στην περιοχή, αλλά φαίνεται ότι το Νάιτσμπριτζ γίνεται λιγότερο ασφαλές από εβδομάδα σε εβδομάδα. Απλώς ένιωσε ότι η περιοχή έχει υποβαθμιστεί τον τελευταίο έναν ή δύο χρόνο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της The Mail on Sunday, πρόσφατα εθεάθησαν άτομα να μεταφέρουν αντικείμενα από το ακίνητο του Κρουζ, μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη στο προσωπικό του κτιρίου, καθώς η μετακόμιση φέρεται να έγινε αιφνιδιαστικά.
Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2022, ο Τομ Κρουζ έχει αναφερθεί πολλές φορές με θετικό τρόπο στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Υποθέτω ότι είμαι αγγλόφιλος. Περνάω πολύ χρόνο στη Βρετανία και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε επαγγελματικούς λόγους. Απλώς μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ» και είχε προσθέσει: «Είναι ένα φανταστικό μείγμα παλιού και νέου. Μου αρέσει να βλέπω τα αξιοθέατα, τον Πύργο του Λονδίνου, τη Στήλη του Νέλσον, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και όλα αυτά τα φανταστικά μέρη που είναι γεμάτα ιστορία. Η Βρετανία είναι επίσης μοντέρνα και έχει πολλά, που άλλες χώρες αντιγράφουν. Λατρεύω επίσης τη βρετανική ύπαιθρο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Κρουζ μετακομίζει από το διαμέρισμά του στο Νάιτσμπριτζ αξίας 35 εκατομμυρίων λιρών, έπειτα από πολυετή διαμονή εκεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη για το συγκεκριμένο συμβάν που τον φόβισε, ωστόσο πηγή που επικαλούνται τα δημοσιεύματα σημειώνει ότι «η ληστεία στο κατάστημα κάτω από το σπίτι του επιβεβαίωσε την έλλειψη επαρκούς ασφάλειας γύρω από τις πολυτελείς κατοικίες πολλών εκατομμυρίων λιρών, όπως αυτή που ζει ο Κρουζ», προσθέτοντας ότι το περιστατικό λειτούργησε καταλυτικά για την απόφασή του.
Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι το επεισόδιο αυτό δεν ήταν το μοναδικό που προκάλεσε ανησυχία. Γίνεται λόγος και για διάρρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας.
⏱️ Tom Cruise moves out of London as neighbourhood ‘becomes less safe by the week’— The Telegraph (@Telegraph) February 2, 2026
Find out more at the link below ⬇️https://t.co/dGViL7ex01 pic.twitter.com/v97i0snU8B
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της The Mail on Sunday, πρόσφατα εθεάθησαν άτομα να μεταφέρουν αντικείμενα από το ακίνητο του Κρουζ, μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη στο προσωπικό του κτιρίου, καθώς η μετακόμιση φέρεται να έγινε αιφνιδιαστικά.
Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2022, ο Τομ Κρουζ έχει αναφερθεί πολλές φορές με θετικό τρόπο στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Υποθέτω ότι είμαι αγγλόφιλος. Περνάω πολύ χρόνο στη Βρετανία και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε επαγγελματικούς λόγους. Απλώς μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ» και είχε προσθέσει: «Είναι ένα φανταστικό μείγμα παλιού και νέου. Μου αρέσει να βλέπω τα αξιοθέατα, τον Πύργο του Λονδίνου, τη Στήλη του Νέλσον, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και όλα αυτά τα φανταστικά μέρη που είναι γεμάτα ιστορία. Η Βρετανία είναι επίσης μοντέρνα και έχει πολλά, που άλλες χώρες αντιγράφουν. Λατρεύω επίσης τη βρετανική ύπαιθρο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα