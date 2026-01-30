H Ελένη Βουλγαράκη έβαλε τα κλάματα στην τελευταία της ραδιοφωνική εκπομπή: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, είστε οικογένεια
Η ραδιοφωνική παραγωγός πραγματοποίησε την τελευταία της εκπομπή μετά από σχεδόν έξι χρόνια στον ίδιο σταθμό
Συγκινημένη αποχαιρέτισε η Ελένη Βουλγαράκη τους ακροατές της ραδιοφωνικής εκπομπής που συμμετείχε τα τελευταία έξι χρόνια, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη συναισθηματική της φόρτιση.
Το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, η ραδιοφωνική παραγωγός πραγματοποίησε την τελευταία της εκπομπή στον αέρα του Music 89,2. Η ίδια είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες την απόφασή της να σταματήσει από τη συγκεκριμένη δουλειά, καθώς όπως ανέφερε το πρόγραμμά της έχει αλλάξει και τα ταξίδια που πραγματοποιεί στην Πορτογαλία για να βλέπει τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, δεν της επιτρέπουν να έχει καθημερινή παρουσία στην εκπομπή.
Στην τελευταία της εκπομπή, η Ελένη Βουλγαράκη εξέφρασε την έντονη δυσκολία που της προκαλεί όλη αυτή η αλλαγή, λέγοντας φανερά συγκινημένη: «Εις το επανιδείν σίγουρα. Δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι από την αρχή του μήνα. Σκεφτόμουν πώς θα το αντιμετωπίσω όταν έρθει η στιγμή αυτή. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Με ζορίζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια, ειλικρινά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη όλον αυτόν τον καιρό, γιατί καταλάβατε τι συμβαίνει και ήσασταν δίπλα μου. Μεγαλώνουμε. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Σας αγαπώ».
Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια, από την περίοδο που ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό. Τους τελευταίους μήνες, με τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το ζευγάρι διατηρεί πλέον τη σχέση του εξ αποστάσεως.
Η ραδιοφωνική παραγωγός ανακοίνωσε την παραίτησή της από την εκπομπή που παρουσιάζει, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή της δεν έχει καμία σχέση με εγκυμοσύνη, όπως κυκλοφόρησαν διάφορα δημοσιεύματα. Μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό, η ίδια εξήγησε τους λόγους της επιλογής της, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στο «Breakfast@Star». Όπως δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει μία προθεσμία. Υπάρχουν υποχρεώσεις στις οποίες δεν μπορώ να ανταποκριθώ σωστά. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαι έγκυος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα καθημερινό πρόγραμμα, με τα δεδομένα που έχει τώρα η ζωή μου. Ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση. Δεν νιώθω ούτε ότι βάζω τελεία ούτε ότι σας χαιρετάω για πάντα την Παρασκευή».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι η επιλογή της δεν σημαίνει μόνιμη μετακόμιση στην Πορτογαλία, αλλά αποτελεί προσπάθεια να βρει ισορροπία στη ζωή της: «Θα είμαι στην Ελλάδα, απλώς δεν μπορώ να είμαι στις απαιτούμενες ημέρες για το ραδιόφωνο. Πρέπει να διαχειριστώ διαφορετικά τον χρόνο μου και να μην είμαι μισή εδώ και μισή εκεί. Δεν έχω καμία ισορροπία στη ζωή μου και πρέπει να τη βρω».
«Νομίζουν ότι είμαι έγκυος, δεν είναι αυτό το θέμα»
