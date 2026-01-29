Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε γυμνή πάνω σε ράγες
Το μοντέλο φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο προώθησης τραγουδιού που θα κυκλοφορήσει για τον νέο κύκλο του Germany’s Next Topmodel

Ιωάννα Μαρίνου
Γυμνή φορώντας μόνο μία γούνα πόζαρε η Χάιντι Κλουμ πάνω σε ράγες.

Το μοντέλο ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο πλαίσιο της προώθησης του κομματιού «Red Eye». Πρόκειται για το νέο της τραγούδι με τον Αμερικανό μουσικό παραγωγό, DJ και τραγουδοποιό, Diplo για την 21η σεζόν του Germany’s Next Topmodel, το οποίο παρουσιάζει η Κλουμ. Σύμφωνα με τη δημοσίευση του μοντέλου, το κομμάτι θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 13 Φεβρουαρίου.

Στο βίντεο, η Χάιντι Κλουμ εμφανίζεται μόνο με το εσώρουχο της και ψηλές λευκές μπότες. Το μοντέλο πόζαρε κρύβοντας το στήθος της  με τη γούνα, που επέλεξε να φορέσει.

Δείτε το βίντεο

