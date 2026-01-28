H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Χρύσπα: Είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από την πίεση της επιτυχίας, είχα λιποθυμήσει σε καμαρίνι
Υπήρχαν και άσχημες κριτικές, πολύ σκληρά πράγματα, είπε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια
Πιεσμένη είχε νιώσει τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας η Χρύσπα λόγω της προβολής και της επιτυχίας. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι υπήρχαν απαιτήσεις ως προς την εικόνα που έπρεπε να προβάλλει, αλλά το νεαρό της ηλικίας της δεν της είχε επιτρέψει να τις φιλτράρει.
Η Χρύσπα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, και μεταξύ άλλων στάθηκε στην πίεση που της δημιούργησε η επιτυχία, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του τραγουδιού.
«Είχα λιποθυμήσει σε καμαρίνι από το άγχος. Εμένα δεν με ένοιαζε ποτέ, ούτε με νοιάζει και τώρα, η εμφάνιση μου, απλά κάποια στιγμή είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από την πίεση της επιτυχίας. Ότι πρέπει η εικόνα να είναι συγκεκριμένη, γιατί είχαν συγκεκριμένα τότε και δεν υπήρχε η πολιτική ορθότητα, υπήρχαν και άσχημες κριτικές, πολύ σκληρά πράγματα. Και όταν είσαι 20 χρονών, επηρεάζεσαι σε κάποια θέματα», μοιράστηκε.
Όπως ανέφερε: «Πήγα στη Eurovision, αλλά εμένα δεν μου πήγε καθόλου καλά αυτό. Πολλή κούραση η Eurovision. Ωραίο, αλλά να ξέρετε πως κουράζονται πολύ τα παιδιά. Απαιτητικό πολύ. Σαν εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία αλλά θα ήθελα να ‘χα περάσει κιόλας. Είναι αυτό το λίγο… Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Όσο είμαστε καλά, εδώ είμαστε».
Στην ίδια συνέντευξη, η Χρύσπα ανέτρεξε στην περίοδο που διεκδίκησε την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision. Αν και τελικά δεν βρέθηκε στη σκηνή του διαγωνισμού τραγουδιού, η ίδια θυμάται την προσπάθειά της ως μία κουραστική, αλλά ταυτόχρονα όμορφη εμπειρία.
