Οι γυμνές φωτογραφίες της Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου από το ταξίδι της στην Κένυα
Οι γυμνές φωτογραφίες της Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου από το ταξίδι της στην Κένυα

Ριζωμένη στην άγρια φύση, έγραψε το μοντέλο στην ανάρτησή της στα social media

Γυμνή πόζαρε στο ταξίδι της στην Κένυα η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις σέξι φωτογραφίες που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, το μοντέλο ποζάρει χωρίς ρούχα και με ένα περίτεχνο κόσμημα στον λαιμό της, ενώ με τα μαλλιά της καλύπτει το στήθος της. «Ριζωμένη στην άγρια φύση», σχολίασε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ανάρτηση της Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου

