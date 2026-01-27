Αγγελική Ηλιάδη για την απουσία της από τα δύο μνημόσυνα για την Καίτη Γκρέυ: Δεν με νοιάζει, εμείς κάναμε αυτό που θέλαμε
Αγγελική Ηλιάδη για την απουσία της από τα δύο μνημόσυνα για την Καίτη Γκρέυ: Δεν με νοιάζει, εμείς κάναμε αυτό που θέλαμε
Η τραγουδίστρια εξήγησε γιατί δεν παρευρέθηκε σε καμία από τις δύο τελετές
Για τα δύο ξεχωριστά μνημόσυνα που έκανε η οικογένεια της Καίτης Γκρέυ απάντησε η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία δεν έδωσε «το παρών» σε κανένα από τα δύο.
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν την ενδιαφέρει η συζήτηση που γίνεται γύρω από το θέμα αυτό και τόνισε πως δεν αφορά κανέναν εάν πήγε ή όχι. Παρόλα αυτά, ανέφερε πως ο μικρός της γιος ήταν άρρωστος και γι' αυτό δεν παρευρέθηκε.
Η Αγγελική Ηλιάδη είπε στην εκπομπή Happy Day, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, για τα δύο μνημόσυνα: «Δεν με νοιάζει παιδιά. Εμείς κάναμε αυτό που θέλαμε. Εγώ είχα τον μικρό μου άρρωστο. Είπαν "πω πω, δεν πήγε η Αγγελική στο μνημόσυνο της γιαγιάς". Όχι ότι αφορά κανέναν».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfz7kfnxjxzd)
Όσον αφορά στην επικοινωνία με τον θείο της, Φίλιππο Ηλιάδη, η οποία δεν υπάρχει πλέον, η τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν είναι κάτι που την στενοχωρεί: «Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχω σχέσεις με ελάχιστους ανθρώπους, ο κύκλος μου επιλέγω να είναι πολύ μικρός, μόνο με ανθρώπους που με αγαπούν και με σέβονται».
Ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, στον οποίο φέρεται πως άφησε όλη την περιουσία της, έκανε το μνημόσυνο στον τάφο της στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης, με λίγους συγγενείς και φίλους στο πλευρό του, ενώ ο Φίλιππος Ηλιάδης πραγματοποίησε μνημόσυνο στον Ασπρόπυργο.
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν την ενδιαφέρει η συζήτηση που γίνεται γύρω από το θέμα αυτό και τόνισε πως δεν αφορά κανέναν εάν πήγε ή όχι. Παρόλα αυτά, ανέφερε πως ο μικρός της γιος ήταν άρρωστος και γι' αυτό δεν παρευρέθηκε.
Η Αγγελική Ηλιάδη είπε στην εκπομπή Happy Day, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, για τα δύο μνημόσυνα: «Δεν με νοιάζει παιδιά. Εμείς κάναμε αυτό που θέλαμε. Εγώ είχα τον μικρό μου άρρωστο. Είπαν "πω πω, δεν πήγε η Αγγελική στο μνημόσυνο της γιαγιάς". Όχι ότι αφορά κανέναν».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην επικοινωνία με τον θείο της, Φίλιππο Ηλιάδη, η οποία δεν υπάρχει πλέον, η τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν είναι κάτι που την στενοχωρεί: «Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχω σχέσεις με ελάχιστους ανθρώπους, ο κύκλος μου επιλέγω να είναι πολύ μικρός, μόνο με ανθρώπους που με αγαπούν και με σέβονται».
Ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, στον οποίο φέρεται πως άφησε όλη την περιουσία της, έκανε το μνημόσυνο στον τάφο της στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης, με λίγους συγγενείς και φίλους στο πλευρό του, ενώ ο Φίλιππος Ηλιάδης πραγματοποίησε μνημόσυνο στον Ασπρόπυργο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα