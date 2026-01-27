Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Ο άστεγος πρώην ηθοποιός Τάιλορ Τσέις κοιμάται πλέον στη βεράντα του σπιτιού της μητέρας του
Η μητέρα του 36χρονου κάνει εκκλήσεις για ιατρική βοήθεια αντί για χρήματα
Στη βεράντα του σπιτιού της μητέρας του, πίσω από ένα πρόχειρο ξύλινο φράγμα, μένει πλέον ο Τάιλορ Τσέις, πρώην παιδικός σταρ του Nickelodeon, ο οποίος έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως άστεγος, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σοβαρό πρόβλημα εθισμού στα ναρκωτικά. Ο 36χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Ned’s Declassified School Survival Guide», εντοπίστηκε να κοιμάται στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνιας.
Ο ίδιος απέφυγε να κάνει δηλώσεις σε πρόσφατη επίσκεψη δημοσιογράφων, ενώ η μητέρα του, Πόλα Μοΐσιο, χαρακτήρισε τον χώρο «ασφαλή» και ξεκαθάρισε ότι ο γιος της χρειάζεται ιατρική φροντίδα και όχι οικονομική ενίσχυση. Καμπάνια οικονομικής βοήθειας που είχε δημιουργηθεί στο ίντερνετ συγκέντρωσε περισσότερα από 1.200 δολάρια, πριν διακοπεί με απόφαση της οικογένειας.
Παραμένει ασαφές αν ο Τσέις έχει πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού ή αν του έχει επιτραπεί μόνο η παραμονή στη βεράντα, όπου έχει τοποθετηθεί αυτοσχέδιο φράγμα για να περιορίζεται η ορατότητα από τον δρόμο. Ανήμερα των Χριστουγέννων είχε τεθεί σε υποχρεωτική 72ωρη παραμονή σε νοσοκομείο της περιοχής, με προοπτική ένταξης σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης.
Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε σε δημόσιο χώρο κοντά σε κατάστημα, σε κατάσταση έντονης σωματικής καταπόνησης, με σκισμένα ρούχα, εμφανή τραύματα στα χέρια και σημάδια παραμέλησης. Ο Τσέις έχει αναφέρει ότι κάνει χρήση διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων, υποστηρίζοντας ότι του έχουν χορηγηθεί από ψυχίατρο, ενώ έχει αρνηθεί ότι έχει λάβει επίσημη διάγνωση ψυχικής νόσου.
Από το 2023, ο Τάιλορ Τσέις έχει συλληφθεί 12 φορές στην κομητεία Ρίβερσαϊντ για πλημμελήματα, κυρίως μικροκλοπές από καταστήματα της περιοχής.
Tragic ex-Nickelodeon child star Tylor Chase seen smoking pipe, sleeping behind plank of wood on mom’s porch https://t.co/Xcsvx61DDp pic.twitter.com/mAUgJLJG60— New York Post (@nypost) January 26, 2026
