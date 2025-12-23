Τάιλορ Τσέις: Ο άστεγος πρώην ηθοποιός του Nickelodeon απορρίπτει κάθε πρόταση βοήθειας από τις Αρχές
Οι αστυνομικοί στην περιοχή του Ρίβερσαϊντ γνωρίζουν πολύ καλά τον πρώην ηθοποιό και έρχονται σε επαφή μαζί του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
Ο πρώην ηθοποιός του Nickelodeon, Τάιλορ Τσέις, που εντοπίστηκε άστεγος στην Καλιφόρνια, αρνείται επανειλημμένα τη βοήθεια που του έχουν προσφέρει οι Αρχές.
Ο Τσέις, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Ned’s Declassified School Survival Guide», ζει στους δρόμους της Καλιφόρνιας και αρνείται συστηματικά κάθε μορφή βοήθειας που του προσφέρεται από τις αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με δηλώσεις της τοπικής αστυνομίας.
Ο πρώην ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Μάρτιν Κουέρλι στη δημοφιλή παιδική σειρά του Nickelodeon, βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της προσοχής των Αρχών στην περιοχή του Ρίβερσαϊντ. Όπως δήλωσε στο «TMZ» ο Ράιαν Ρέιλσμπακ, εκπρόσωπος Τύπου του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, οι αστυνομικοί γνωρίζουν πολύ καλά τον Τάιλορ Τσέις και έρχονται σε επαφή μαζί του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αστυνομικό τμήμα διαθέτει ειδική ομάδα που προσεγγίζει αστέγους, η οποία παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, προγράμματα απεξάρτησης από αλκοόλ και ουσίες, καθώς και προσωρινή στέγη. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις, ο Τσέις φέρεται να τις απορρίπτει όλες, επιλέγοντας να παραμείνει στον δρόμο. Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, η απόφαση για το αν θα δεχτεί βοήθεια ή στέγη ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.
Η αστυνομία διευκρινίζει ότι, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις αστέγων που αντιμετωπίζουν τους αστυνομικούς με ένταση ή εχθρική συμπεριφορά, ο πρώην ηθοποιός είναι συνεργάσιμος και ευγενικός σε όλες τις επαφές του με τις Αρχές. Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν καταζητείται για κάποιο αδίκημα και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με μέλη της οικογένειάς του.
Το τελευταίο διάστημα, ο πρώην σταρ του Nickelodeon έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη δημοσίευση βίντεο που τον δείχνουν εμφανώς ταλαιπωρημένο στους δρόμους. Οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν για τη διάδοση των βίντεο στο διαδίκτυο και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος δεν φαίνεται να ενοχλείται από τη δημοσιότητα.
Δείτε τα βίντεο
#Exclusive 💔 Former Nickelodeon star Tylor Chase is refusing treatment and housing from the police. https://t.co/wHXbv4jEWO pic.twitter.com/LignoX0gNH— TMZ (@TMZ) December 22, 2025
Δείτε τα βίντεο
🔥🚨DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role “Martin” in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questions ‘What does Nickelodeon do to these kids.’ pic.twitter.com/CrhQpyWRbY— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 21, 2025
Tylor Chase from Ned’s Declassified School Survival Guide deserved a better outcome than this 💔 https://t.co/x7Id5OK04n pic.twitter.com/GoBfpJHacW— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) December 22, 2025
Την ίδια ώρα, βοήθεια έχει προσφερθεί και από τον ηθοποιό Σον Γουάις, γνωστό από την ταινία «Mighty Ducks», ο οποίος πρότεινε στον Τσέις φιλοξενία σε κέντρο αποκατάστασης στο Σαν Κλεμέντε της Καλιφόρνιας, όπου συνεργάζεται. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η πρόταση αυτή έχει γίνει αποδεκτή.
