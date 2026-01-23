Η Έμα Στόουν έσπασε το ρεκόρ της Μέριλ Στριπ με τις υποψηφιότητες για Όσκαρ μετά το «Bugonia»

Στα 37 της έγινε η νεότερη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ με επτά υποψηφιότητες συνολικά





Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου τις φετινές υποψηφιότητες και όπως φάνηκε, συνεχίζει να τιμά τη Στόουν, καθώς η ηθοποιός







Η Στριπ ξεχωρίζει ωστόσο στην ιστορία των Όσκαρ, με συνολικά 21 υποψηφιότητες και τρεις νίκες: Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 1980 για το «Kramer vs. Kramer», Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 1983 για το «Sophie’s Choice» και Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2012 για το «The Iron Lady».







Σε δήλωσή της στη New York Post μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, η Στόουν ανέφερε: «Ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτές τις υποψηφιότητες και όλους όσοι έδωσαν την καρδιά τους στο “Bugonia”. Τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε χωρίς τον σκηνοθέτη μας, Γιώργο. Είμαι για πάντα ευγνώμων για τη δημιουργική μας συνεργασία και φιλία». Και πρόσθεσε: «Μοιράζομαι αυτή την αναγνώριση με τον εξαιρετικό Τζέσι Πλέμονς και το αξιοθαύμαστο καστ, το συνεργείο και τους παραγωγούς μας. Το να βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους αυτούς τους σπουδαίους υποψηφίους είναι πραγματική τιμή και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη».



Η Έμα Στόουν στο «Bugonia»



Το «Bugonia» έλαβε συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α΄ Γυναικείου Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου. Ο Τζέσι Πλέμονς δεν προτάθηκε για Β΄ Ανδρικό Ρόλο, παρά τις αντίστοιχες υποψηφιότητες που είχε λάβει στα βραβεία των ηθοποιών και στις Χρυσές Σφαίρες.



Η ταινία αποτελεί ριμέικ νοτιοκορεατικής παραγωγής του 2003 και αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών αντρών που απαγάγουν μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο, την οποία υποψιάζονται ότι είναι εξωγήινη και σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Η Στόουν υποδύεται τη CEO, δίπλα στους Τζέσι Πλέμονς, Άινταν Ντέλμπις, Σταύρο Χαλκιά και Αλίσια Σίλβερστοουν.



Δείτε το τρέιλερ του «Bugonia»



Για τις ανάγκες του ρόλου της στο «Bugonia», η Στόουν είχε ξυρίσει το κεφάλι της. «Από τη στιγμή που διάβασα το σενάριο, ήξερα ότι θα έπρεπε να ξυρίσω το κεφάλι μου, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη επιλογή», είχε δηλώσει σε Q&A στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2025, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου» και είχε προσθέσει: «Και είναι απλώς μαλλιά. Νόμιζα ότι θα είχαν μακρύνει περισσότερο μέχρι τώρα, αλλά είναι απλώς μαλλιά!».



Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα μεταδοθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου από το δίκτυο ABC.