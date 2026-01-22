Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πάει για ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και απειλεί να αφήσει πίσω τους Beatles
Το «Britpop» στην κορυφή στα midweek charts – Αν μείνει στο Νο1 την Παρασκευή, ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα περάσει τους Beatles
Σε τροχιά για να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ο Ρόμπι Γουίλιαμς, όπως αναφέρει η Official Charts Company. Το νέο άλμπουμ του Άγγλου τραγουδιστή, με τίτλο «Britpop», η πρώτη του κυκλοφορία μετά από επτά χρόνια, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να οδεύει προς την κορυφή των βρετανικών charts.
Το «Britpop» βρίσκεται στην πρώτη θέση στα μέσα της εβδομάδας, με την Official Charts Company να επισημαίνει ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι σε καλό δρόμο για να πετύχει το Νο1. Αν το άλμπουμ επιβεβαιώσει την πορεία του και βρεθεί στην κορυφή την Παρασκευή, τότε ο τραγουδιστής θα σπάσει το ιστορικό ρεκόρ που μέχρι σήμερα μοιράζεται με τους Beatles.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, τόσο οι Beatles όσο και ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχουν κατακτήσει το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με 15 άλμπουμ. Αυτό σημαίνει ότι μία νέα πρωτιά για το «Britpop» θα έδινε στον Γουίλιαμς το προβάδισμα, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο στη δισκογραφική του πορεία στα βρετανικά charts.
Η κίνηση που έδωσε επιπλέον δυναμική στην κυκλοφορία ήρθε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς αιφνιδίασε τους θαυμαστές του, βγάζοντας το άλμπουμ τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Το «Britpop» επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο ο τραγουδιστής το είχε ήδη μεταθέσει, όταν έμαθε ότι τότε θα κυκλοφορούσε το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ.
Με τα midweek charts να δείχνουν αυτή τη στιγμή το «Britpop» στην κορυφή, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην τελική κατάταξη της Παρασκευής, που θα κρίνει αν ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα ξεπεράσει τους Beatles στον αριθμό των άλμπουμ που έφτασαν στο Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
