Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πάει για ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και απειλεί να αφήσει πίσω τους Beatles
GALA
Ρόμπι Γουίλιαμς Beatles Ρεκόρ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πάει για ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και απειλεί να αφήσει πίσω τους Beatles

Το «Britpop» στην κορυφή στα midweek charts – Αν μείνει στο Νο1 την Παρασκευή, ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα περάσει τους Beatles

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πάει για ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και απειλεί να αφήσει πίσω τους Beatles
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε τροχιά για να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ο Ρόμπι Γουίλιαμς, όπως αναφέρει η Official Charts Company. Το νέο άλμπουμ του Άγγλου τραγουδιστή, με τίτλο «Britpop», η πρώτη του κυκλοφορία μετά από επτά χρόνια, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να οδεύει προς την κορυφή των βρετανικών charts.

Το «Britpop» βρίσκεται στην πρώτη θέση στα μέσα της εβδομάδας, με την Official Charts Company να επισημαίνει ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι σε καλό δρόμο για να πετύχει το Νο1. Αν το άλμπουμ επιβεβαιώσει την πορεία του και βρεθεί στην κορυφή την Παρασκευή, τότε ο τραγουδιστής θα σπάσει το ιστορικό ρεκόρ που μέχρι σήμερα μοιράζεται με τους Beatles.
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πάει για ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και απειλεί να αφήσει πίσω τους Beatles

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, τόσο οι Beatles όσο και ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχουν κατακτήσει το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με 15 άλμπουμ. Αυτό σημαίνει ότι μία νέα πρωτιά για το «Britpop» θα έδινε στον Γουίλιαμς το προβάδισμα, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο στη δισκογραφική του πορεία στα βρετανικά charts.

Η κίνηση που έδωσε επιπλέον δυναμική στην κυκλοφορία ήρθε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς αιφνιδίασε τους θαυμαστές του, βγάζοντας το άλμπουμ τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Το «Britpop» επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο ο τραγουδιστής το είχε ήδη μεταθέσει, όταν έμαθε ότι τότε θα κυκλοφορούσε το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ.

Με τα midweek charts να δείχνουν αυτή τη στιγμή το «Britpop» στην κορυφή, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην τελική κατάταξη της Παρασκευής, που θα κρίνει αν ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα ξεπεράσει τους Beatles στον αριθμό των άλμπουμ που έφτασαν στο Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης