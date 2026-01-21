Αλεξάντερ Ρίμπακ: Αυτή είναι η συμμετοχή του ελληνικού τελικού της Eurovision που ξεχωρίζει
GALA
Αλεξάντερ Ρίμπακ Eurovision 2026

Αλεξάντερ Ρίμπακ: Αυτή είναι η συμμετοχή του ελληνικού τελικού της Eurovision που ξεχωρίζει

Ο νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού του 2009 έδειξε τη στήριξή του μέσα από ένα βίντεο στα social media

Αλεξάντερ Ρίμπακ: Αυτή είναι η συμμετοχή του ελληνικού τελικού της Eurovision που ξεχωρίζει
Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ που για τρίτη φορά θα εκπροσωπήσει τη Νορβηγία στη Eurovision έχει ήδη ξεχωρίσει μία από τις 28 συμμετοχές του ελληνικού τελικού, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του.

Συγκεκριμένα, ο νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού του 2009 μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok εξέφρασε την προτίμησή του για την Desi G και το κομμάτι της «Aphrodite» και σχολίασε ότι περίμενε εδώ και καιρό να τη δει στη σκηνή της Eurovision.

Πιο αναλυτικά, ο Ρίμπακ ανέφερε: «Desi, όλοι γνωρίζουμε πόσο ταλαντούχα είσαι. Εδώ και καιρό θέλαμε να σε δούμε στη σκηνή της Eurovision. Τώρα βρίσκεσαι εκεί, στην Ελλάδα. Ας κερδίσει το καλύτερο τραγούδι και νομίζω πως είναι το δικό σου. Καλή τύχη!».

Δείτε το βίντεο

@socalrecords

From Eurovision winner to Eurovision hopeful ✨ Thank you Alexander Rybak for the encouragement - it truly means a lot 💙 Desi G is competing in Sing For Greece 🇬🇷 Onward to Eurovision 2026, let’s go! ✨ @Alexander Rybak @Desi G #eurovision2026 #SingForGreece #DesiG #AlexanderRybak #fyp

♬ original sound - SoCalRecords
Παρουσιάζοντας το σκεπτικό πίσω από το κομμάτι της, η Desi G είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της ότι ήθελε να υπενθυμίσει στη γενιά της τον έρωτα και το πάθος. «Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να τα θυμίζει. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τον έρωτα και την αγάπη από την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα», είχε αναφέρει στο «Στούντιο 4».

Ακούστε το τραγούδι «Aphrodite» της Desi G

3. Desi G - Aphrodite | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης