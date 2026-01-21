Αλεξάντερ Ρίμπακ: Αυτή είναι η συμμετοχή του ελληνικού τελικού της Eurovision που ξεχωρίζει
Αλεξάντερ Ρίμπακ: Αυτή είναι η συμμετοχή του ελληνικού τελικού της Eurovision που ξεχωρίζει
Ο νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού του 2009 έδειξε τη στήριξή του μέσα από ένα βίντεο στα social media
Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ που για τρίτη φορά θα εκπροσωπήσει τη Νορβηγία στη Eurovision έχει ήδη ξεχωρίσει μία από τις 28 συμμετοχές του ελληνικού τελικού, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του.
Συγκεκριμένα, ο νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού του 2009 μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok εξέφρασε την προτίμησή του για την Desi G και το κομμάτι της «Aphrodite» και σχολίασε ότι περίμενε εδώ και καιρό να τη δει στη σκηνή της Eurovision.
Πιο αναλυτικά, ο Ρίμπακ ανέφερε: «Desi, όλοι γνωρίζουμε πόσο ταλαντούχα είσαι. Εδώ και καιρό θέλαμε να σε δούμε στη σκηνή της Eurovision. Τώρα βρίσκεσαι εκεί, στην Ελλάδα. Ας κερδίσει το καλύτερο τραγούδι και νομίζω πως είναι το δικό σου. Καλή τύχη!».
Δείτε το βίντεο
Παρουσιάζοντας το σκεπτικό πίσω από το κομμάτι της, η Desi G είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της ότι ήθελε να υπενθυμίσει στη γενιά της τον έρωτα και το πάθος. «Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να τα θυμίζει. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τον έρωτα και την αγάπη από την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα», είχε αναφέρει στο «Στούντιο 4».
Ακούστε το τραγούδι «Aphrodite» της Desi G
Συγκεκριμένα, ο νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού του 2009 μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok εξέφρασε την προτίμησή του για την Desi G και το κομμάτι της «Aphrodite» και σχολίασε ότι περίμενε εδώ και καιρό να τη δει στη σκηνή της Eurovision.
Πιο αναλυτικά, ο Ρίμπακ ανέφερε: «Desi, όλοι γνωρίζουμε πόσο ταλαντούχα είσαι. Εδώ και καιρό θέλαμε να σε δούμε στη σκηνή της Eurovision. Τώρα βρίσκεσαι εκεί, στην Ελλάδα. Ας κερδίσει το καλύτερο τραγούδι και νομίζω πως είναι το δικό σου. Καλή τύχη!».
Δείτε το βίντεο
@socalrecords
From Eurovision winner to Eurovision hopeful ✨ Thank you Alexander Rybak for the encouragement - it truly means a lot 💙 Desi G is competing in Sing For Greece 🇬🇷 Onward to Eurovision 2026, let’s go! ✨ @Alexander Rybak @Desi G #eurovision2026 #SingForGreece #DesiG #AlexanderRybak #fyp♬ original sound - SoCalRecords
Ακούστε το τραγούδι «Aphrodite» της Desi G
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα