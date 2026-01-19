Eurovision: Το τραγούδι μου μιλάει για τις δυσκολίες δύο ανθρώπων που προσπαθούν να συνυπάρξουν ερωτικά, είπε ο Stylianos
Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή που είναι λίγο δύσκολο να συνυπάρξεις, σχολίασε ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Το νόημα πίσω από το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision παρουσίασε ο Stylianos. Ο τραγουδιστής και φιναλίστ εξήγησε πως το You & I εστιάζει στις δυσκολίες που ενδεχομένως συναντήσουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να χτίσουν μια ερωτική σχέση.
Όπως είπε ο Stylianos στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου: «Το τραγούδι μου μιλάει για την αγάπη, για τον έρωτα, για την πίστη στον έρωτα και στην αγάπη, για τη δυσκολία που μπορεί να βρουν δυο άνθρωποι που προσπαθούνε να υπάρξουνε ερωτικά. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή που είναι λίγο δύσκολο το να συνυπάρξεις. Είναι πολύ έντονη η διαδικασία των social media, οπότε υπάρχει πολλή σύγκριση. Θεωρώ ότι θα ήτανε όμορφο να αρχίσουμε σιγά-σιγά να περνάμε χρόνο με τον κόσμο που έχουμε μπροστά μας».
Ως καλλιτέχνης νιώθει την υποχρέωση να εκφράζει μέσα από το έργο του την άποψή του. «Αισθάνομαι ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να εκφράζει την άποψή του και να μοιράζεται και τη δουλειά του. Για αυτό είναι πολύ σημαντική η φράση “Actions speak more than words” για μένα. Δηλαδή με ωθεί να δείξω τη δουλειά μου, αντί για να μιλήσω μόνο για τη δουλειά, να τη δείξω κιόλας. Οπότε νομίζω και η διαδικασία της Eurovision αυτό είναι για μένα. Να μοιραστώ μαζί σας ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω», σχολίασε.
Όσον αφορά στην απόφασή του να δηλώσει για δεύτερη χρονιά συμμετοχή για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, ο φιναλίστ εξήγησε: «Δεν το είχα πει σε κανέναν, δεν το περίμεναν. Το είχα πει μόνο στην αδελφή μου. Επειδή ξαναέστειλα το τραγούδι, τη δεύτερη φορά ήτανε όλο μία τρελή κατάσταση. Πήρα την αδερφή μου της λέω: “Να το ξαναστείλω;”. Μου λέει: “Εννοείται. Δεν έχεις κάτι να χάσεις”. Το ξαναστέλνω, τρεις ώρες πριν την προθεσμία. Οπότε δεν το περίμενα, ήταν μια πολύ όμορφη έκπληξη πριν τελειώσει το 2025 για μένα».
Μιλώντας για την πορεία του, ο Stylianos ανέφερε ότι έχει ασχοληθεί με το μιούζικαλ στο Λονδίνο, ενώ τα τελευταία χρόνια εστιάζει στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. «Μιούζικαλ έκανα τα πρώτα επτά χρόνια πολύ έντονα λόγω των σπουδών, οπότε συνήθως στο Λονδίνο σε βάζουνε να κάνεις αυτό στο οποίο έχεις κάνει ειδίκευση. Οπότε από τη στιγμή που οι σπουδές μου ήταν πάνω στο μιούζικαλ, περισσότερο με βλέπανε σε casting γι’ αυτό. Μετά έκανα κάποιες μετεκπαιδεύσεις πάνω στο κομμάτι της υποκριτικής, μπροστά στην κάμερα, οπότε τα τελευταία τρία-τριάμισι χρόνια έχω ξεκινήσει και δουλεύω πιο πολύ σε τηλεόραση και κινηματογράφο», σημείωσε.
