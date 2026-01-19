Γιάννης Σπαλιάρας για τη συμμετοχή του σε ταινία του Χόλιγουντ: Ανυπομονώ να δω το πρόσωπο μου στη μεγάλη οθόνη
Γιάννης Σπαλιάρας για τη συμμετοχή του σε ταινία του Χόλιγουντ: Ανυπομονώ να δω το πρόσωπο μου στη μεγάλη οθόνη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ ότι ο Γκρεγκ Κινίαρ ήρθε να με βοηθήσει σε μία σκηνή, πρόσθεσε το μοντέλο
Για τη συμμετοχή του σε χολιγουντιανή ταινία μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να δει το πρόσωπο του στη μεγάλη οθόνη.
Το μοντέλο έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ανέφερε πως πριν από λίγους μήνες βρέθηκε σε γυρίσματα για έργο του Χόλιγουντ που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με πρόσωπα όπως ο Γκρεγκ Κινίαρ στο καστ των ηθοποιών.
Ο Γιάννης Σπαλιάρας εξήγησε: «Πριν λίγους μήνες συμμετείχα σε μια χολιγουντιανή ταινία που έγινε στη χώρα μας και ανυπομονώ γιατί είναι πρώτη μου διεθνής ταινία, να δω το πρόσωπό μου στη μεγάλη οθόνη. Στην παραγωγή ήταν ο Γκρεγκ Κινίαρ, ήταν ο συμπρωταγωνιστής του Τζακ Νίκολσον στην κωμωδία "Καλύτερα δε γίνεται". Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, με προσέγγισε συμβουλευτικά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το ότι ήρθε να με βοηθήσει σε μία σκηνή. Μπράβο του, ήταν πολύ γλυκός, ήταν πολύ κοντά μας».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfrpdot9a8tt)
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης απάντησε για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως έχει χωρίσει με τη σύντροφό του, λέγοντας: «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα. Μένουμε μαζί, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Όσο περνάει ο καιρός και είμαστε μαζί και βλέπουμε ότι συμβιώνουμε όμορφα σκεφτόμαστε και την οικογένεια».
Το μοντέλο έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ανέφερε πως πριν από λίγους μήνες βρέθηκε σε γυρίσματα για έργο του Χόλιγουντ που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με πρόσωπα όπως ο Γκρεγκ Κινίαρ στο καστ των ηθοποιών.
Ο Γιάννης Σπαλιάρας εξήγησε: «Πριν λίγους μήνες συμμετείχα σε μια χολιγουντιανή ταινία που έγινε στη χώρα μας και ανυπομονώ γιατί είναι πρώτη μου διεθνής ταινία, να δω το πρόσωπό μου στη μεγάλη οθόνη. Στην παραγωγή ήταν ο Γκρεγκ Κινίαρ, ήταν ο συμπρωταγωνιστής του Τζακ Νίκολσον στην κωμωδία "Καλύτερα δε γίνεται". Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, με προσέγγισε συμβουλευτικά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το ότι ήρθε να με βοηθήσει σε μία σκηνή. Μπράβο του, ήταν πολύ γλυκός, ήταν πολύ κοντά μας».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης απάντησε για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως έχει χωρίσει με τη σύντροφό του, λέγοντας: «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα. Μένουμε μαζί, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Όσο περνάει ο καιρός και είμαστε μαζί και βλέπουμε ότι συμβιώνουμε όμορφα σκεφτόμαστε και την οικογένεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα