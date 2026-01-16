Ράντου και Παπακωνσταντίνου: Έξοδος για το ζευγάρι στο μαγαζί που εμφανίζονται η Παπαρίζου και ο Ζαχαράτος 
Οι δύο καλλιτέχνες φωτογραφήθηκαν μαζί με την τραγουδίστρια

Μια βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής βρέθηκαν στο κέντρο στο οποίο εμφανίζονται η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος. Οι δυο τους, πόζαραν χαμογελαστοί, στους φωτογράφους. Αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, το ζευγάρι πήγε στα παρασκήνια και φωτογραφήθηκε με την Έλενα Παπαρίζου.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

