Το μήνυμα της Μαντόνα για τις διαδηλώσεις στο Ιράν: Ο λαός του δεν έχει γνωρίσει την ελευθερία, στέκομαι στο πλευρό του
Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχει υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί του, έγραψε η τραγούδιστρια
Ένα μήνυμα στήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν έστειλε η Μαντόνα μέσα από τα social media. Αναλογιζόμενη το πρόσφατο ταξίδι της στο Μαρόκο, η τραγουδίστρια τόνισε πως οι άνθρωποι θεωρούν δεδομένη ελευθερία τους, τη στιγμή που οι Ιρανές ζουν σε ένα καθεστώς ανελευθερίας, βιώνοντας τον φόβο της τιμωρίας και της καταστολής.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Κρατηθείτε γερά. Δεν μπορώ να σκεφτώ φράση πιο επίκαιρη από αυτήν καθώς μπαίνουμε στη χρονιά του Πύρινου Αλόγου. Καθώς αναλογίζομαι τον χρόνο που πέρασα στο Μαρόκο τις γιορτές, σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους στο Ιράν που αγωνίζονται για μια τόσο αναγκαία επανάσταση και είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για όσα πιστεύουν. Θεωρούμε τόσα πολλά δεδομένα — και εγώ μαζί. Την ελευθερία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Να φοράω ό,τι θέλω. Να ιππεύω ένα άλογο μέσα στην έρημο. Να μιλώ ελεύθερα και να μη φιμώνομαι με τιμωρία, βασανιστήρια και πιθανόν θάνατο. Να τραγουδώ. Να χορεύω. Να επιλέγω τον πνευματικό μου δρόμο, όχι κάποιου άλλου. Οι γυναίκες του Ιράν δεν έχουν αυτή την ελευθερία. Στέκομαι στο πλευρό τους».
Αν και δεν γνωρίζει με ακρίβεια όσα έχει υποφέρει ο λαός του Ιράν, όπως παραδέχτηκε, προσεύχεται για εκείνον. «Ο λαός του Ιράν δεν έχει γνωρίσει την ελευθερία εδώ και αιώνες. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν. Η ώρα είναι τώρα. Κρατηθείτε γερά! Στέκομαι στο πλευρό του Ιράν. Αφήστε τις φωνές τους να ακουστούν. Ελευθερία στο Ιράν».
