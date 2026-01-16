Τραϊάνα Ανανία: Μακάρι να μπορούσα να μπω σε διαμάχη με τον τραγουδιστή που δεν με ήθελε στο σχήμα του, αλλά δεν έχω την οικονομική δύναμη
Όταν ήρθε πιο κοντά μου στην οντισιόν και κατάλαβε ποια είμαι, τότε αντιλήφθηκε ότι μαζί μου δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, συμπλήρωσε
Τη δυσκολία της για οικονομικούς λόγους να αντιμετωπίσει τον τραγουδιστή που δεν την ήθελε στο σχήμα του και να πει δημόσια το όνομά του, μοιράστηκε η Τραϊάνα Ανανία.
Η τραγουδίστρια μίλησε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στο «Super Κατερίνα» για τη συνεργασία που δεν πραγματοποιήθηκε με γνωστό τραγουδιστή, εξηγώντας τον λόγο που δεν την πήρε σε νυχτερινό κέντρο. Όπως είπε, όταν εκείνος έμαθε ποια είναι, αποφάσισε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει μαζί της όσα ήθελε χωρίς να γίνει γνωστό στο πανελλήνιο.
Σε δηλώσεις που έκανε την ίδια ημέρα στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή, αναφερόμενη στον λόγο που δεν λέει δημόσια το όνομα του τραγουδιστή εξήγησε: «Είχα εντελώς άλλη γνώμη για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή στον οποίο αναφέρθηκα. Μακάρι να μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαμάχη ανοιχτά και να πω ποιος είναι, αλλά δε μπορώ να το κάνω. Δεν έχω τη δύναμη την οικονομική να το κάνω. Εμένα προσωπικά, ήταν πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση γιατί στην οντισιόν, επειδή είναι μεγάλος άνθρωπος, δεν κατάλαβε ποια είμαι».
Περιγράφοντας την τότε συνάντησή τους, συμπλήρωσε: «Όταν λοιπόν ήρθε πιο κοντά και κατάλαβε ποια είμαι, τότε κατάλαβε ότι μαζί μου δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Δεν έφτασα δηλαδή εγώ στο σημείο να περάσω κάτι τέτοιο. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ είμαι σχετικά γνωστή και έχω ένα βήμα και δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου».
Η τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο «Super Κατερίνα» ισχυρίστηκε ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης «συνεργάζεται συνήθως με μικρές τραγουδίστριες, τις οποίες χρησιμοποιεί για τα θελήματά του και εάν δεν υπακούν, τις διώχνει αμέσως».
Συγκεκριμένα, η Τραϊάνα Ανανία ανέφερε: «Πέρσι με πήγε ένας ατζέντης σε μια οντισιόν ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη και μεγάλου ηλικιακά. Με 800 δισκογραφίες, τον ακούμε κάθε μέρα. Πήγα στην οντισιόν του και ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου, γιατί δεν ήξερε ότι είμαι εγώ, η Τραϊάνα. Και μετά λέει – ενώ με ήθελε – "δεν θα την πάρω, γιατί αν της κάνω κάτι θα το μάθει το πανελλήνιο". Το είπε στον άνθρωπο που με πήγε σε αυτή τη δουλειά. Μετά εγώ έκανα μια έρευνα και έμαθα ότι οι μικρές τραγουδίστριες που επιλέγει στα προγράμματά του, δεν έχουν δύναμη. Αυτές τις κοπέλες τις διώχνει νύχτα γιατί δεν κάνουν τα θελήματά του. Πήρα κάποια τηλέφωνα και μου είπαν "καλά ρε Τραϊάνα, δεν ήξερες για αυτόν;"».
Αναφερόμενη γενικότερα στον τρόπο επιλογής καλλιτεχνών στην Ελλάδα, η τραγουδίστρια τόνισε: «Στην Ελλάδα δεν είναι προϋπόθεση το ταλέντο για να σε επιλέξουν σε μια δουλειά. Αποφεύγω να είμαι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μαζί τους προκειμένου να πάρω μια δουλειά από αυτούς γιατί δεν είμαι έτοιμη να δεχτώ το οτιδήποτε από αυτούς».
Δείτε το βίντεο
