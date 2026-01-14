Ματθίλδη Μαγγίρα μετά τον σχολιασμό «άλουστη» για την αδερφή της, Μπέττυ: Δεν θα το έκανε ποτέ των ποτών
Η αδερφή της παρουσιάστριας απάντησε σε σχόλιο σχετικά με την εμφάνισή της στην εκπομπή «Sing for Greece»
Στο σχόλιο «άλουστη» που έγινε για την εμφάνιση της Μπέττυ Μαγγίρα στην εκπομπή για τη Eurovision «Sing for Greece» απάντησε η αδερφή της, Ματθίλδη, τονίζοντας πως ποτέ η αδερφή της δεν θα έβγαινε απεριποίητη, όπως ειπώθηκε.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, απαντώντας στην ατάκα του Δημήτρη Παπανώτα, που είχε πει ότι η Μπέττυ Μαγγίρα φαινόταν σαν να «ήταν άλουστη».
Από τη μεριά της η Ματθίλδη Μαγγίρα ανέφερε πως: «Εμένα δεν μου πρότεινε κανείς να πάω στην Eurovision. Δεν ξέρω τι κανονίζει η Μπέττυ. Ξέροντας την αδερφή μου, δεν θα πήγαινε άλουστη ποτέ των ποτών. Ξέρω τι κοκέτα είναι η Μπέττυ» και πρόσθεσε για τη σχέση της αδερφής της με τον δημοσιογράφο: «Τώρα τι εννοεί ο κ. Παπανώτας δεν το ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Αυτοί οι δύο έχουν beef που πρέπει να το λύσουν οι δυο τους. Εμένα δεν με αφορά, ούτε θα εμπλακώ».
Ο Δημήτρης Παπανώτας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εκπομπής «Sing for Greece», προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας για το look της παρουσιάστριας: «Μάλλον ξέχασε να λουστεί… Ή δεν προλάβαινε… Επειδή βλέπω δεν πιστεύετε στα μάτια σας και σχολιάζετε ότι θα είναι φίλτρο κλπ, απολαύστε το άλουστο στην ΕΡΤ 1. Παίζει τώρα».
