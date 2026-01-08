Γιάννης Λάτσιος και Ελένη Μενεγάκη: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Γιάννης Λάτσιος και Ελένη Μενεγάκη: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Το πρώην ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, όπου γίνεται ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο
Μαζί εμφανίστηκαν ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια.
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο που άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου από ανακοπή, γίνεται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Παρόντες στο τελευταίο «αντίο» ήταν αρκετοί πολιτικοί, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη ανάμεσά τους και το πρώην ζευγάρι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο αναφέροντας πως τον έχει ταυτίσει με τα πρώτα της «αθώα» χρόνια στην τηλεόραση. Η Ελένη Μενεγάκη επισήμανε ότι ο δημοσιογράφος αποτέλεσε για εκείνη ένα μεγάλο «σχολείο», αλλά και τον άνθρωπο με τον οποίο ήξερε ότι θα ξεκινούσε η μέρα της.
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο που άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου από ανακοπή, γίνεται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Παρόντες στο τελευταίο «αντίο» ήταν αρκετοί πολιτικοί, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη ανάμεσά τους και το πρώην ζευγάρι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο αναφέροντας πως τον έχει ταυτίσει με τα πρώτα της «αθώα» χρόνια στην τηλεόραση. Η Ελένη Μενεγάκη επισήμανε ότι ο δημοσιογράφος αποτέλεσε για εκείνη ένα μεγάλο «σχολείο», αλλά και τον άνθρωπο με τον οποίο ήξερε ότι θα ξεκινούσε η μέρα της.
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα