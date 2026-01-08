Γιάννης Λάτσιος και Ελένη Μενεγάκη: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Το πρώην ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο  Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, όπου γίνεται ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο

Ιωάννα Μαρίνου
Μαζί εμφανίστηκαν ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο που άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου από ανακοπή, γίνεται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Παρόντες στο τελευταίο «αντίο» ήταν αρκετοί πολιτικοί, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη ανάμεσά τους και το πρώην ζευγάρι.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο αναφέροντας πως τον έχει ταυτίσει με τα πρώτα της «αθώα» χρόνια στην τηλεόραση. Η Ελένη Μενεγάκη επισήμανε ότι ο δημοσιογράφος αποτέλεσε για εκείνη ένα μεγάλο «σχολείο», αλλά και τον άνθρωπο με τον οποίο ήξερε ότι θα ξεκινούσε η μέρα της.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα».

ΦωτογραφίεςNDPPHOTO
Ιωάννα Μαρίνου
