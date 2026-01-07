Με ένα φιλί στο στόμα οι ευχές της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στον σύζυγό της: Φως της ζωής μου
GALA
Πηνελόπη Αναστασοπούλου Φώτης Μπερνάντο Φιλί Σύζυγος

Με ένα φιλί στο στόμα οι ευχές της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στον σύζυγό της: Φως της ζωής μου

Ο Φώτης Μπερνάντο γιόρτασε το όνομά του χθες, Θεοφάνια

Με ένα φιλί στο στόμα οι ευχές της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στον σύζυγό της: Φως της ζωής μου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η χθεσινή για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου καθώς γιόρταζε την ονομαστική του εορτή ο σύζυγός της Φώτης Μπερνάρντο.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανήρτησε, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών μαζί του, σε δύο εκ των οποίων τον φιλάει στο στόμα.

Με ένα φιλί στο στόμα οι ευχές της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στον σύζυγό της: Φως της ζωής μου
Με ένα φιλί στο στόμα οι ευχές της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στον σύζυγό της: Φως της ζωής μου


«Φως της ζωής μου. Σ’ αγαπώ και σε γιορτάζω κάθε μέρα, κάθε εποχή» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η Πηνελόπη Ανστασοπούλου για τον σύζυγό της και συμπλήρωσε:

«Στα εύκολα και στα δύσκολα. You and me against the world».

16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης