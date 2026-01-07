Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Με ένα φιλί στο στόμα οι ευχές της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στον σύζυγό της: Φως της ζωής μου
Με ένα φιλί στο στόμα οι ευχές της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στον σύζυγό της: Φως της ζωής μου
Ο Φώτης Μπερνάντο γιόρτασε το όνομά του χθες, Θεοφάνια
Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η χθεσινή για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου καθώς γιόρταζε την ονομαστική του εορτή ο σύζυγός της Φώτης Μπερνάρντο.
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανήρτησε, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών μαζί του, σε δύο εκ των οποίων τον φιλάει στο στόμα.
«Φως της ζωής μου. Σ’ αγαπώ και σε γιορτάζω κάθε μέρα, κάθε εποχή» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η Πηνελόπη Ανστασοπούλου για τον σύζυγό της και συμπλήρωσε:
«Στα εύκολα και στα δύσκολα. You and me against the world».
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανήρτησε, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών μαζί του, σε δύο εκ των οποίων τον φιλάει στο στόμα.
«Φως της ζωής μου. Σ’ αγαπώ και σε γιορτάζω κάθε μέρα, κάθε εποχή» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η Πηνελόπη Ανστασοπούλου για τον σύζυγό της και συμπλήρωσε:
«Στα εύκολα και στα δύσκολα. You and me against the world».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα