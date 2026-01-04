Η Μαρία Μπεκατώρου ταξίδεψε στο Μαρόκο: Ο μαροκινός τρόπος ζωής είναι το κλειδί της ευτυχίας, γράφει
Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στο Μαρόκο βρέθηκε η Μαρία Μπεκατώρου για να περάσει τις ημέρες των εορτών. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram εικόνες από το ταξίδι της δίνοντας μια γεύση στους διαδικτυακούς της ακόλουθους για το πώς πέρασε.
Η Μαρία Μπεκατώρου απαθανάτισε τα μέρη που επισκέφτηκε και τους ανθρώπους που συνάντησε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, πόζαρε δίπλα σε καμήλες και δήλωσε γοητευμένη από τον τρόπο ζωή εκεί. «Ο μαροκινός τρόπος ζωής είναι το κλειδί της ευτυχίας», ήταν το σχόλιο που έκανε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
