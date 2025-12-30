Στην Κρήτη για την Πρωτοχρονιά με την κόρη της η Ιωάννα Μαλέσκου: Στις ρίζες μου, γράφει
Στην Κρήτη για την Πρωτοχρονιά με την κόρη της η Ιωάννα Μαλέσκου: Στις ρίζες μου, γράφει
Το τελευταίο ταξίδι για το 2025 και ξεκάθαρα το πιο γλυκό, ανέφερε η παρουσιάστρια
Στην Κρήτη επέλεξε να ταξιδέψει η Ιωάννα Μαλέσκου μαζί με την οικογένειά της για την αλλαγή του χρόνου.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες με την ίδια και την κόρη της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έκανε λόγο για το πιο «γλυκό» ταξίδι της χρονιάς που φεύγει στη «βάση» της, στις «ρίζες» της, όπως χαρακτήρισε το νησί. Παράλληλα, έστειλε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους τις ευχές της για την Πρωτοχρονιά.
Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Μαλέσκου έγραψε: «Το τελευταίο ταξίδι για το 2025 και ξεκάθαρα το πιο γλυκό. Εκεί, στη βάση μου. Στις ρίζες μου. Με την οικογένειά μου. Ανυπομονώ για όσα θα φέρει ο νέος χρόνος. Χρόνια πολλά! Καλή Πρωτοχρονιά να έχουμε!».
Η ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες με την ίδια και την κόρη της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έκανε λόγο για το πιο «γλυκό» ταξίδι της χρονιάς που φεύγει στη «βάση» της, στις «ρίζες» της, όπως χαρακτήρισε το νησί. Παράλληλα, έστειλε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους τις ευχές της για την Πρωτοχρονιά.
Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Μαλέσκου έγραψε: «Το τελευταίο ταξίδι για το 2025 και ξεκάθαρα το πιο γλυκό. Εκεί, στη βάση μου. Στις ρίζες μου. Με την οικογένειά μου. Ανυπομονώ για όσα θα φέρει ο νέος χρόνος. Χρόνια πολλά! Καλή Πρωτοχρονιά να έχουμε!».
Η ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα