Ιωάννα Μαλέσκου: Σταμάτησα την τηλεόραση για το παιδί, ήθελα να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία
Ιωάννα Μαλέσκου: Σταμάτησα την τηλεόραση για το παιδί, ήθελα να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία
Με το που δει ότι αλλάζει το βλέμμα μου θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, πρόσθεσε για την κόρη της
Για την πορεία της, την οικογενειακή της ζωή και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται όσα αφορούν την προσωπική της καθημερινότητα μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στην περίοδο που εργαζόταν ως δασκάλα, όσο και στη σχέση της με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, απαντώντας έμμεσα και στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς τη θέλουν να έχει χωρίσει, κάτι που η ίδια συνεχίζει να διαψεύδει.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Μαλέσκου αποκάλυψε μεταξύ άλλων, ότι ο σύζυγός της δεν είναι από τους ανθρώπους που συνηθίζουν να κάνουν δώρα, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε ότι η ίδια δεν αισθάνεται την ανάγκη να κοινοποιεί δημοσίως αλλαγές που αφορούν την προσωπική της ζωή, εκτός αν πρόκειται για την εξωτερική της εμφάνιση.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια μίλησε και για την κόρη της, Μαρίλια, αναφερόμενη στον τρόπο που εκείνη και ο σύζυγός της διαχειρίζονται την καθημερινότητα και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους, επισημαίνοντας ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση ως γονείς.
«Στη δική μου περίπτωση, αυτό που κάνω στη Μαρίλια δεν είναι το "μη", είναι ότι στέκομαι στο θετικό που κάνει και την επιβραβεύω. Αν τη δω να πηγαίνει να βάλει το χέρι στην πρίζα, θα της πω το όχι. Θα πάει από την άλλη πλευρά και θα δει ότι είμαι χαρούμενη, θα την επιβραβεύσω που πήγε από την άλλη πλευρά. Ο μπαμπάς της είναι πιο αυστηρός. Επειδή η μαμά είναι πιο πολύ μαζί της, με το που δει ότι αλλάζει το βλέμμα μου θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στην απόφασή της να απομακρυνθεί από την τηλεόραση την περίοδο που έγινε μητέρα, εξηγώντας πως επρόκειτο για μια συνειδητή επιλογή και όχι για έλλειψη επαγγελματικών προτάσεων, όπως κατά καιρούς έχει ακουστεί. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι τότε έβαλε σε προτεραιότητα τον ρόλο της ως μητέρα, γνωρίζοντας πως κάθε απόφαση έχει και το αντίστοιχο κόστος.
«Όντως σταμάτησα για το παιδί. Πολλές φορές ακούγεται ότι δεν είχα επιλογές και προτάσεις. Υπάρχει επιλογή για μία γυναίκα να κάνει πράγματα, αλλά το τίμημα είναι συγκεκριμένο. Αν θα αποφασίσεις να συνεχίσεις και να δώσεις την ενέργειά σου επαγγελματικά και θα χάσεις αυτό το οποίο εγώ ονειρευόμουν, να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία. Είναι απαιτητικό σπορ, ειδικά για μία γυναίκα που το παίρνει όλο πάνω της, χωρίς βοήθεια. Αλλά είναι και τόσο ωραίο και εγώ έχω μάθει να κρατάω από τις εμπειρίες μου, μόνο τα καλά», εξομολογήθηκε.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Μαλέσκου αποκάλυψε μεταξύ άλλων, ότι ο σύζυγός της δεν είναι από τους ανθρώπους που συνηθίζουν να κάνουν δώρα, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε ότι η ίδια δεν αισθάνεται την ανάγκη να κοινοποιεί δημοσίως αλλαγές που αφορούν την προσωπική της ζωή, εκτός αν πρόκειται για την εξωτερική της εμφάνιση.
Δείτε το βίντεο
«Ο σύζυγός μου δεν μου κάνει δώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν κάνει γενικά δώρα. Δώρα δεν παίρνω γενικά. Εγώ κάνω δώρα», δήλωσε αρχικά και λίγο αργότερα συμπλήρωσε: «Δεν έχω προγραμματίσει κάποια αλλαγή, με τον νέο χρόνο πάντα αλλάζουν όμως πράγματα. Γενικά δεν επικοινωνώ τις αλλαγές μου, εκτός αν αφορούν την εξωτερική μου εμφάνιση».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια μίλησε και για την κόρη της, Μαρίλια, αναφερόμενη στον τρόπο που εκείνη και ο σύζυγός της διαχειρίζονται την καθημερινότητα και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους, επισημαίνοντας ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση ως γονείς.
«Στη δική μου περίπτωση, αυτό που κάνω στη Μαρίλια δεν είναι το "μη", είναι ότι στέκομαι στο θετικό που κάνει και την επιβραβεύω. Αν τη δω να πηγαίνει να βάλει το χέρι στην πρίζα, θα της πω το όχι. Θα πάει από την άλλη πλευρά και θα δει ότι είμαι χαρούμενη, θα την επιβραβεύσω που πήγε από την άλλη πλευρά. Ο μπαμπάς της είναι πιο αυστηρός. Επειδή η μαμά είναι πιο πολύ μαζί της, με το που δει ότι αλλάζει το βλέμμα μου θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στην απόφασή της να απομακρυνθεί από την τηλεόραση την περίοδο που έγινε μητέρα, εξηγώντας πως επρόκειτο για μια συνειδητή επιλογή και όχι για έλλειψη επαγγελματικών προτάσεων, όπως κατά καιρούς έχει ακουστεί. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι τότε έβαλε σε προτεραιότητα τον ρόλο της ως μητέρα, γνωρίζοντας πως κάθε απόφαση έχει και το αντίστοιχο κόστος.
«Όντως σταμάτησα για το παιδί. Πολλές φορές ακούγεται ότι δεν είχα επιλογές και προτάσεις. Υπάρχει επιλογή για μία γυναίκα να κάνει πράγματα, αλλά το τίμημα είναι συγκεκριμένο. Αν θα αποφασίσεις να συνεχίσεις και να δώσεις την ενέργειά σου επαγγελματικά και θα χάσεις αυτό το οποίο εγώ ονειρευόμουν, να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία. Είναι απαιτητικό σπορ, ειδικά για μία γυναίκα που το παίρνει όλο πάνω της, χωρίς βοήθεια. Αλλά είναι και τόσο ωραίο και εγώ έχω μάθει να κρατάω από τις εμπειρίες μου, μόνο τα καλά», εξομολογήθηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα