Survivor: Τρεις ακόμη παίκτες μπαίνουν στην ομάδα των «Αθηναίων»

Δυναμική παρουσία που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει, αυτό το χαρακτηριστικό της συχνά κάνει τους άλλους να τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Σπούδασε τεχνίτρια νυχιών και διατηρεί δύο κέντρα αισθητικής.Η τριβή με τους ανθρώπους, μέσα από το επάγγελμά της, την έχει μάθει να διαχειρίζεται διαφορετικούς χαρακτήρες και απαιτήσεις. Φροντίζει για την καλή φυσική της κατάσταση κάνοντας προπονήσεις crossfit και όργανα. Η καταγωγή της είναι από την Αρμενία και δηλώνει περήφανη για αυτή.