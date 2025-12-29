Ο Αλέξης Σέρκος δημοσίευσε παιδική φωτογραφία της κόρης του με τον Χρήστο Μάστορα πριν γίνει coach της στο «The Voice»
Η 17χρονη κόρη του συνθέτη και στιχουργού, Ρέα Μπούρη συμμετέχει στο τηλεοπτικό τραγουδιστικό σόου
Μια ανάρτηση με αναφορά στο πέρασμα του χρόνου έκανε ο συνθέτης και στιχουργός Αλέξης Σέρκος, δημοσιεύοντας μια παιδική φωτογραφία της κόρης του, Ρέας Μπούρη, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, αρκετά χρόνια πριν εκείνος γίνει coach της στο «The Voice».
Ο τραγουδιστής έχει αναλάβει τη νεαρή στο τηλεοπτικό σόου ως coach, ανάμεσα σε άλλους συμμετέχοντες, με τον πατέρα της να φέρνει στην επιφάνεια ένα στιγμιότυπο από συνάντησή τους στο παρελθόν, όταν ο Χρήστος Μάστορας έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα.
Στη δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Αλέξης Σέρκος κοινοποίησε δύο φωτογραφίες. Η πρώτη προέρχεται από το παρελθόν, όταν η κόρη του ήταν ακόμη ανήλικη και είχε συναντηθεί με τον Χρήστο Μάστορα στην αρχή της καριέρας του, ενώ η δεύτερη είναι από το σήμερα, στα παρασκήνια του «The Voice», όπου οι ρόλοι έχουν πλέον αλλάξει.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του, ο συνθέτης και στιχουργός έγραψε: «Η ζωή γράφει τα πιο απίθανα σενάρια. Αρκετά χρόνια πίσω ο Χρήστος στα ξεκινήματα του, γεμάτος όνειρα, φιλοδοξίες, ανασφάλειες και άγχος και η Ρεούλα μωράκι. Χρόνια μετά ο Χρήστος ένας πετυχημένος καλλιτέχνης γεμάτος επιτυχίες και εμπειρίες και η Ρεούλα με τα ίδια όνειρα και φιλοδοξίες στην ομάδα του στο "Voice". Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι μια εν δυνάμει κινηματογραφική ταινία».
Η 17χρονη Ρέα Μπούρη εμφανίστηκε στο «The Voice» τον Νοέμβριο, ερμηνεύοντας το τραγούδι «From the Start» και κερδίζοντας την προσοχή τόσο του κοινού όσο και των coaches. Από τις πρώτες νότες, η παρουσία της στη σκηνή ξεχώρισε, παρά το νεαρό της ηλικίας της.
Η ερμηνεία της οδήγησε την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να γυρίσουν ταυτόχρονα τις καρέκλες τους. Αφού άκουσε τα σχόλια των coaches, η Ρέα Μπούρη επέλεξε να ενταχτεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.Η 17χρονη είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του Αλέξη Σέρκου και της τραγουδίστριας Νατάσα Ζενετζή.
Παράλληλα με τη συμμετοχή της στο «The Voice», η Ρέα Μπούρη είναι ενεργή στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της και τη μουσική της πορεία. Ένα από τα βίντεο που είχε αναρτήσει στο TikTok, μαζί με τον πατέρα της, συνέβαλε στο να γίνει ευρύτερα γνωστή στο κοινό.
@rea.bouri
Τιποτα λιγοτερο❤️ @Alexis Serkos♬ original sound - magi_lyrics - magi_lyrics
