Μαρία Καλάβρια για το διαζύγιο μετά από 23 χρόνια γάμου: Έπρεπε να το είχα αποφασίσει πιο νωρίς
Ήταν δική μου απόφαση, ξεκαθάρισε το μοτνέλο
Στον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, Σάμι Φάις, αναφέρθηκε η Μαρία Καλάβρια, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να είχε πάρει την απόφαση να τερματίσει τον γάμο τους νωρίτερα. Όπως είπε το πρώην μοντέλο, το διαζύγιο, που ήρθε μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει.
«Πιο νέα, αν είχα χειριστεί κάποια πράγματα καλύτερα, νομίζω ότι θα είχα γλιτώσει από ταλαιπωρία ακόμα και στην προσωπική μου ζωή. Χρειάστηκα τη βοήθεια ειδικού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάστηκε να πάρω και μια αγωγή για να μπορέσω να συνέλθω», είπε αρχικά η Μαρία Καλάβρια στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, αναφερόμενη στην ανάγκη της να απευθυνθεί σε ψυχίατρο για να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή της.
Μιλώντας στη συνέχεια το πρώην μοντέλο για τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, τόνισε ότι θα έπρεπε να είχε βάλει τέλος στον γάμο της πιο νωρίς. «Πέρασα διάφορες δυσκολίες… Πήγα σε ψυχίατρο. Έκλεινε τότε ένας μεγάλος κύκλος στη ζωή μου, ήταν το διαζύγιό μου μετά από 23 χρόνια γάμου. Οπότε αυτό το πράγμα έπρεπε να το επεξεργαστώ. Ήταν δική μου απόφαση. Έγιναν οι σωστές κινήσεις. Έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι που σου είπα ότι θα έπρεπε να το έχω αποφασίσει πιο νωρίς», πρόσθεσε.
