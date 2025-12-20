Στέφανος Παπαδόπουλος για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: Δεν θέλω εξωδικαστικό συμβιβασμό
Στέφανος Παπαδόπουλος για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: Δεν θέλω εξωδικαστικό συμβιβασμό
Ο 21χρονος τραγουδιστής μίλησε για τη μήνυση, τα likes στο Instagram και το ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του
Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, αναφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/12) ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ.
Ο 21χρονος τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στην πίεση που δέχεται και στη σημασία της αλήθειας: «Η αλήθεια είναι ότι δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω και λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα. Μόνο δύναμη και εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και αυτοί και να μη φοβηθούν τίποτα. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει».
Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει τα likes που είχαν εντοπιστεί σε αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για λάθος: «Ήταν κάτι που δεν είχα αντιληφθεί. Δεν τον έχω στα social media και όταν το είδα στην τηλεόραση που παίχτηκε, απόρησα. Ήταν ένα λάθος, με το χέρι στην καρδιά το λέω, και γι’ αυτό το πήρα πίσω. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κύριος Μαζωνάκης δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df2ws9buphgx)
Αναφερόμενος στα όσα φέρεται να βίωσε, περιέγραψε το πώς ένιωσε: «Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση είναι εύκολο να πεις ότι θα φύγεις, αλλά όταν είσαι μέσα στον χορό είναι πολύ αλλιώς. Λες θα φύγω; Θα με πάρουν αλλού; Το άβολο ήταν το λιγότερο, ένιωθα εγκλωβισμένος. Δεν ήταν ένα απλό φλερτ. Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν φλερτ αυτό. Φοβόμουν ότι αν μιλήσω λίγο παραπάνω, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Οι χειρονομίες του Γιώργου Μαζωνάκη με έκαναν να αισθανθώ άβολα».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να τα βρω εξωδικαστικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε καμιά περίπτωση. Υπήρχαν προτάσεις να μου δώσουν χρήματα για να αποσύρω τη μήνυση αλλά δεν τα δέχτηκα».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df2x1uc7cxd5)
Στο τέλος της συνέντευξης, ο Στέφανος Παπαδόπουλος συγκινήθηκε όταν ρωτήθηκε για το πότε ενημερώθηκαν οι γονείς του για την υπόθεση, χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυά του στον αέρα της εκπομπής.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df2xubb8kvr5)
Ο 21χρονος τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στην πίεση που δέχεται και στη σημασία της αλήθειας: «Η αλήθεια είναι ότι δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω και λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα. Μόνο δύναμη και εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και αυτοί και να μη φοβηθούν τίποτα. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει».
Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει τα likes που είχαν εντοπιστεί σε αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για λάθος: «Ήταν κάτι που δεν είχα αντιληφθεί. Δεν τον έχω στα social media και όταν το είδα στην τηλεόραση που παίχτηκε, απόρησα. Ήταν ένα λάθος, με το χέρι στην καρδιά το λέω, και γι’ αυτό το πήρα πίσω. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κύριος Μαζωνάκης δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης».
Αναφερόμενος στα όσα φέρεται να βίωσε, περιέγραψε το πώς ένιωσε: «Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση είναι εύκολο να πεις ότι θα φύγεις, αλλά όταν είσαι μέσα στον χορό είναι πολύ αλλιώς. Λες θα φύγω; Θα με πάρουν αλλού; Το άβολο ήταν το λιγότερο, ένιωθα εγκλωβισμένος. Δεν ήταν ένα απλό φλερτ. Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν φλερτ αυτό. Φοβόμουν ότι αν μιλήσω λίγο παραπάνω, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Οι χειρονομίες του Γιώργου Μαζωνάκη με έκαναν να αισθανθώ άβολα».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να τα βρω εξωδικαστικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε καμιά περίπτωση. Υπήρχαν προτάσεις να μου δώσουν χρήματα για να αποσύρω τη μήνυση αλλά δεν τα δέχτηκα».
Στο τέλος της συνέντευξης, ο Στέφανος Παπαδόπουλος συγκινήθηκε όταν ρωτήθηκε για το πότε ενημερώθηκαν οι γονείς του για την υπόθεση, χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυά του στον αέρα της εκπομπής.
H μήνυση του 22χρονου Στέφανου σε βάρος του Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσειςΤο περιστατικό φέρεται να συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, την ημέρα της πρόβας τζενεράλε στο μαγαζί που ο καταγγέλλων εργαζόταν μαζί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.
Μετά το τέλος της πρόβας, ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συναντηθούν, τα οποία όμως διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή μετά από συγκεκριμένο χρόνο.
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου τουΕξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.
Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.
Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.
Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.
Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, τη στήριξη και τη συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα