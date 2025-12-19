Ο Νικ Ράινερ φαινόταν ψύχραιμος και συγκροτημένος, δήλωσε γνωστός παραγωγός για τη συνεργασία τους





Για τη συνεργασία του με τον Νικ Ράινερ και την συμπεριφορά του στα παρασκήνια της ταινίας «Being Charlie» μίλησε ο παραγωγός Ντάγκλας Σάφερ, μετά τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, για την οποία βασικός κατηγορούμενος είναι ο γιος τους, επισημαίνοντας πως «ο Νικ φαινόταν ψύχραιμος και συγκροτημένος» ως άνθρωπος γενικότερα.Στην ταινία «Being Charlie» που κυκλοφόρησε το 2015, ο Σάφερ ήταν παραγωγός, ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτης και ο Νικ Ράινερ είχε υπογράψει το σενάριο, μαζί με τον Ματ Ελιφοσόν. Για την εντύπωση που του έδινε τότε ο νεαρός, ο πρώτος εξομολογήθηκε στο «People»: «Από τις επαφές μου με τον Νικ, μου έδινε την εντύπωση ενός ήπιου ανθρώπου»

«Ήταν πολύ ανοιχτός. Δεν έβλεπες αυτή την εσωτερική οργή ή κάτι τέτοιο. Φαινόταν απλώς ήρεμος, ψύχραιμος και συγκροτημένος, και ήταν νέος τότε. Ήταν 22, αλλά και πάλι, εκεί είναι που λες ότι όλο αυτό παραμένει μυστήριο».





'Nobody Saw It Coming': Nick Reiner Seemed Like a 'Gentle Guy' Before Parents' Grisly Deaths https://t.co/xcWr0ouh5W pic.twitter.com/a8mXFOlElP — OK! Magazine USA (@OKMagazine) December 19, 2025

Στη συνέχεια ο Ντάγκλας Σάφερ αναφέρθηκε στην αντίδραση της παραγωγού Στεφανί Ρενί, η οποία συμμετείχε επίσης στη δημιουργία της ταινίας, όταν έμαθε για τη δολοφονία των γονιών του Νικ και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει: «Όταν άκουσε τα νέα, είπε "είναι σαν κακό όνειρο, είναι απλώς αδιανόητο”. Δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε, και εκείνη ήταν πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, και δεν βγάζει κανένα νόημα για την ίδια».



Καταλήγοντας, ο ίδιος αναφέρθηκε στα θέματα ψυχικής υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει ο Νικ Ράινερ: «Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης που καμιά φορά απλώς παραμερίζεται και επηρεάζει πολλούς ανθρώπους και πολλές οικογένειες. Προφανώς επηρέασε αυτή την οικογένεια, που έμοιαζε να έχει το ιδανικό σύστημα στήριξης για τον γιο της. Και μπορείς μόνο να φανταστείς άλλους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν αυτό».



