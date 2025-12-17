Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η Μίλα Γιόβοβιτς έγινε 50 ετών: Τι απίστευτο ταξίδι, νιώθω σαν να έχω ζήσει τόσες διαφορετικές ζωές
Η ηθοποιός έκανε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας της μέσα από μια δημοσίευση στα social media
Πενήντα ετών έγινε η Μίλα Γιόγοβιτς και η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα social media για να μοιραστεί τις σκέψεις της με αφορμή το σημαντικό ορόσημο.
Κάνοντας έναν απολογισμό όσων έχει ζήσει, η Γιόγοβιτς δήλωσε ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες, και τις καλές και τις δύσκολες, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον εαυτό της και επισήμανε πως ανυπομονεί για όσα έρθουν τα επόμενα χρόνια.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Τα μεγάλα 5-0! Τι απίστευτο ταξίδι ήταν αυτό. Νιώθω σαν να έχω ζήσει τόσες διαφορετικές ζωές τα τελευταία 50 χρόνια! Τόσες εποχές ήρθαν και πέρασαν, τόσες εκδοχές του εαυτού μου — και ακόμα εξελίσσομαι. Είμαι τόσο ευγνώμων για το καλό, το κακό και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσα. Για τις εκρήξεις και τις στιγμές ηρεμίας, για το εξαιρετικό και το καθημερινό. Το καθένα έχει τη δική του μαγεία».
Η Μίλα Γιόβοβιτς τόνισε επίσης πως είναι τυχερή που έχει στο πλευρό της την οικογένειάς της: «Δόξα τω Θεώ που έχω την οικογένειά μου, τη “φυλή” μου: αυτή στην οποία γεννήθηκα και αυτή που δημιούργησα και διάλεξα στην πορεία. Όλοι ξέρετε ποιοι είστε».
Παράλληλα, δήλωσε ανυπόμονη για όσα θα φέρει στη ζωή της η νέα δεκαετία: «Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σε τι ανοίγει η πόρτα αυτής της δεκαετίας. Έχω αλλάξει τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια και το ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να μάθεις, κάτι ενδιαφέρον να εξερευνήσεις, και η δύναμη να αλλάζεις πορεία και να μεταμορφώνεσαι είναι αυτό που κρατά τη δημιουργική φωτιά αναμμένη».
Κλείνοντας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της επισημαίνοντας: «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα. Τον πιο υπέροχο σύζυγο, τα πιο απίστευτα παιδιά που μου μαθαίνουν κάθε μέρα πώς να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Μια καριέρα που συνεχώς με οδηγεί να εξερευνώ διαφορετικούς δρόμους και μορφές έκφρασης… ένα κοινό που με έχει στηρίξει πάντα σε κάθε τρελή επιλογή που έχω κάνει! Ευχαριστώ τον Θεό, το σύμπαν, τους γονείς μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου που με αγαπάτε, που κάνετε υπομονή μαζί μου, που ξέρετε ότι είμαι “όλα ή τίποτα” και παρ’ όλα αυτά είστε εκεί σε όλα. Είμαι πραγματικά ευλογημένη και το ξέρω».
