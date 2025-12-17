Μέριλιν Μάνσον: Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά η αγωγή της πρώην βοηθού του για σεξουαλική επίθεση
Τώρα ο Μπράιαν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, δήλωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή
Για δεύτερη φορά απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέση η πρώην βοηθός του Μέριλιν Μάνσον εναντίον του, υποστηρίζοντας πως της επιτέθηκε σεξουαλικά, έναν μήνα πριν η υπόθεση οδηγηθεί στο δικαστήριο.
Η Άσλεϊ Γουόλτερς, όπως ονομάζεται η βοηθός, εργαζόταν για τον τραγουδιστή για περίπου έναν χρόνο, την περίοδο 2010 - 2011, ωστόσο κατέθεσε αγωγή εναντίον του δέκα χρόνια αργότερα περίπου, τον Μάιο του 2021, καταγγέλλοντάς τον για σεξουαλική, σωματική αλλά και ψυχολογική κακοποίηση, τονίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να καταπιέσει όσα έζησε, αλλά δεν τα κατάφερε.
Ο Μάνσον είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, με την αγωγή τελικά να απορρίπτεται τον Μάιο του 2022. Η Γουόλτερς όμως άσκησε έφεση και έτσι επανήλθε τον Δεκέμβριο του 2023. Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η αγωγή απορρίφθηκε για δεύτερη φορά, με τον δικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες Στιβ Κόχραν να αναφέρει πως η αγωγή κατατέθηκε εκτός του χρονικού ορίου παραγραφής.
Σύμφωνα με το Rolling Stone, είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε μια κατάσταση όπου η αγωγή δεν κατατέθηκε παρά περίπου 10 χρόνια μετά τα επίμαχα γεγονότα. Δεν μπορώ να διαπιστώσω ότι εφαρμόζεται ο κανόνας της καθυστερημένης ανακάλυψης. Δεν έχω την αρμοδιότητα να κρίνω ότι το δόγμα της καθυστερημένης ανακάλυψης μπορεί να εφαρμοστεί υπό τις συνθήκες που υφίστανται σε αυτή την υπόθεση».
Ο δικηγόρος του Μάνσον, δήλωσε στην Daily Mail για την απόφαση αυτή: «Είναι ανακουφιστικό, ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια, να υπάρχει ένας δικαστής που εξέτασε προσεκτικά τα πραγματικά γεγονότα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για ακόμη μία φορά, ο Μπράιαν Γουόρνερ κατηγορήθηκε άδικα. Η δικαιοσύνη που αποδίδεται με καθυστέρηση εξακολουθεί να είναι δικαιοσύνη και εκτιμάται ιδιαίτερα, ακόμη κι αν συνοδεύτηκε από μεγάλο προσωπικό κόστος. Τώρα ο Μπράιαν μπορεί να προχωρήσει μπροστά».
Η δικηγόρος της Γουόλτερς από την άλλη πλευρά, ανέφερε στο Rolling Stone: «Είμαστε απογοητευμένοι. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για λανθασμένη απόφαση. Ο κανόνας της καθυστερημένης ανακάλυψης υπάρχει ακριβώς για να αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπου τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης αξίζουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν δικαιοσύνη, όταν ο θύτης έχει χρησιμοποιήσει τακτικές για να τα αποτρέψει από το να μιλήσουν. Αυτό είναι κάτι που βλέπουμε ξανά και ξανά και φαίνεται πως ο νόμος δεν έχει συμβαδίσει με την επιστήμη και με ό,τι είναι σωστό για τα θύματα. Όμως δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το τέλος του δρόμου».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
A judge dismissed the sexual assault and battery lawsuit filed against Marilyn Manson by his former assistant, Ashley Walters, and vacated a trial that had been scheduled to begin next month. https://t.co/wf3wpqIoW2— Rolling Stone (@RollingStone) December 16, 2025
