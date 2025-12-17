H Αλίκη Κατσαβού δημοσίευσε απόσπασμα συνέντευξης του Κώστα Βουτσά από το 1983: Το θέατρο είναι μαγεία, έλεγε
H Αλίκη Κατσαβού δημοσίευσε απόσπασμα συνέντευξης του Κώστα Βουτσά από το 1983: Το θέατρο είναι μαγεία, έλεγε
Άνθρωπος που ξεκινάει να βγει στο θέατρο, έχει ανησυχίες, δήλωνε ο εκλιπών ηθοποιός
Απόσπασμα συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο Κώστας Βουτσάς το 1983 δημοσίευσε η Αλική Κατσαβού, με τον εκλιπόντα ηθοποιό να χαρακτηρίζει το θέατρο «μαγεία».
Η χήρα του Κώστα Βουτσά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ένα απόσπασμα με δηλώσεις του από το αρχείο της ΕΡΤ. Στη συνέντευξη ο ηθοποιός μιλούσε για το θέατρο και τις ανησυχίες που έχει ένας άνθρωπος, που αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, σχολίαζε: «Άνθρωπος που ξεκινάει να βγει στο θέατρο, πάει να πει ότι έχει ανησυχίες. Δεν μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε στο θέατρο και εάν είναι αμόρφωτος, το θέατρο έχει τέτοια δύναμη που θα τον μορφώσει, θα αναγκαστεί να μορφωθεί. Εάν είναι ακοινώνητος, το θέατρο θα τον κάνει κοινωνικό. Οποιαδήποτε έλλειψη και εάν έχει σαν άνθρωπος, θα τη βρει πάνω στο θέατρο. Το θέατρο είναι μαγεία».
Δείτε το βίντεο
Η Αλική Κατσαβού χαρακτήρισε το θέατρο ως επένδυση ζωής, σύμφωνα με όσα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «"Το θέατρο είναι μαγεία". Ο Κώστας Βουτσάς το είπε το 1983, και οι μελέτες το επιβεβαιώνουν! Όπως το θέατρο "θα αναγκάσει να μορφωθεί" τον αμόρφωτο και θα τον κάνει κοινωνικό, έτσι και για τα παιδιά: καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση και τη γλωσσική ανάπτυξη. Μια επένδυση ζωής».
Η χήρα του Κώστα Βουτσά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ένα απόσπασμα με δηλώσεις του από το αρχείο της ΕΡΤ. Στη συνέντευξη ο ηθοποιός μιλούσε για το θέατρο και τις ανησυχίες που έχει ένας άνθρωπος, που αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, σχολίαζε: «Άνθρωπος που ξεκινάει να βγει στο θέατρο, πάει να πει ότι έχει ανησυχίες. Δεν μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε στο θέατρο και εάν είναι αμόρφωτος, το θέατρο έχει τέτοια δύναμη που θα τον μορφώσει, θα αναγκαστεί να μορφωθεί. Εάν είναι ακοινώνητος, το θέατρο θα τον κάνει κοινωνικό. Οποιαδήποτε έλλειψη και εάν έχει σαν άνθρωπος, θα τη βρει πάνω στο θέατρο. Το θέατρο είναι μαγεία».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Αλική Κατσαβού χαρακτήρισε το θέατρο ως επένδυση ζωής, σύμφωνα με όσα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «"Το θέατρο είναι μαγεία". Ο Κώστας Βουτσάς το είπε το 1983, και οι μελέτες το επιβεβαιώνουν! Όπως το θέατρο "θα αναγκάσει να μορφωθεί" τον αμόρφωτο και θα τον κάνει κοινωνικό, έτσι και για τα παιδιά: καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση και τη γλωσσική ανάπτυξη. Μια επένδυση ζωής».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα