Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό
Η Instagrammer πόζαρε στα σημεία που επισκέφτηκε και μοιράστηκε εικόνες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους
Ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό πραγματοποίησε με φίλους της η Ιωάννα Τούνη. Αυτή τη φορά η Instagrammer επέλεξε ως προορισμό της το Μεξικό.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, επισκέφτηκε αξιοθέατα, όπως η Πυραμίδα του Ήλιου και το σπίτι της Φρίντα Κάλο, ενώ δοκίμασε και πιάτα της μεξικάνικης κουζίνας. Η Ιωάννα Τούνη πόζαρε στα σημεία που επισκέφτηκε, φορώντας μεταξύ άλλων ένα σομπρέρο, και μοιράστηκε εικόνες με τους ακόλουθούς της στο Instagram.
«Γεια σου Μεξικό (Hola, México)», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της στα social media,
Δείτε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
