Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό
GALA
Ιωάννα Τούνη Μεξικό Ταξίδι

Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό

Η Instagrammer πόζαρε στα σημεία που επισκέφτηκε και μοιράστηκε εικόνες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους

Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό
39 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό πραγματοποίησε με φίλους της η Ιωάννα Τούνη. Αυτή τη φορά η Instagrammer επέλεξε ως προορισμό της το Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, επισκέφτηκε αξιοθέατα, όπως η Πυραμίδα του Ήλιου και το σπίτι της Φρίντα Κάλο, ενώ δοκίμασε και πιάτα της μεξικάνικης κουζίνας. Η Ιωάννα Τούνη πόζαρε στα σημεία που επισκέφτηκε, φορώντας μεταξύ άλλων ένα σομπρέρο, και μοιράστηκε εικόνες με τους ακόλουθούς της στο Instagram.

«Γεια σου Μεξικό (Hola, México)», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της στα social media,

Δείτε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη


Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό
Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό
Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό
Ιωάννα Τούνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μεξικό
39 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης