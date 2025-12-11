Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτηκε να αποσυρθεί από την υποκριτική και να ασχοληθεί με την πυγμαχία
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτηκε να αποσυρθεί από την υποκριτική και να ασχοληθεί με την πυγμαχία
H 28χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή η σκέψη γεννήθηκε λόγω της συμμετοχής της στην ταινία «Christy»
Τη σκέψη που έκανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Christy να αποσυρθεί από την υποκριτική και να αφοσιωθεί στην πυγμαχία αποκάλυψε η Σίντνεϊ Σουίνι.
Στο φιλμ η 28χρονη ηθοποιός υποδύεται την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν. Για την προετοιμασία του ρόλου έκανε καθημερινά εξαντλητικές προπονήσεις που είχαν ως συνέπεια μερικούς τραυματισμούς, ενώ πήρε 16 κιλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σταρ του Χόλιγουντ, τίποτα από αυτά δεν την αποθάρρυνε, Αντιθέτως, σκέφτηκε να παρατήσει το Χόλιγουντ και να στραφεί στο συγκεκριμένο άθλημα.
Μιλώντας με τον Ίθαν Χοκ για το Actors on Actors του Variety, η Σίντνεϊ Σουίνι εξομολογήθηκε ότι η εξοντωτική προετοιμασία αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της για την πυγμαχία. «Μεγάλωσα κάνοντας kickboxing», είπε αρχικά.
«Το λάτρεψα, προπονούμουν δύο φορές τη μέρα, κάθε μέρα», ανέφερε για την προετοιμασία της στην ταινία «Christy». «Πήρα 16 κιλά. Ζωντάνεψα. Είπα μέσα μου: “Νομίζω ότι μπορεί να σταματήσω την υποκριτική και να αρχίσω την πυγμαχία”», πρόσθεσε.
Μιλώντας για τους τραυματισμούς που είχε, η Σουίνι τόνισε πως λάτρεψε τις σκηνές πάνω στο ρινγκ. «Έπαθα διάσειση, πάντως. Ήμουν περήφανη γι’ αυτό. Λάτρεψα τις σκηνές μάχης. Στην πραγματικότητα πήραμε όλους τους αγώνες από την πραγματική ζωή της Κρίστι. Κάθε αγώνας που βλέπετε στην ταινία είναι ακριβώς οι ίδιες συνδυαστικές κινήσεις που έκανε εκείνη στους αγώνες της», σημείωσε.
«Είπα σε όλες τις κασκαντέρ: “Θέλω πραγματικά να με χτυπήσουν”. Και εκείνες ήταν μέσα στο να τις χτυπώ και εγώ.
Πηγαίναμε η μία πάνω στην άλλη. Υπήρχαν ματωμένες μύτες. Ήταν αληθινό», περιέγραψε.
Για τη Σουίνι, το να μπει στο ρινγκ έμοιαζε φυσικό – ίσως και μοιραίο, αφού πάντα την τραβούσαν οι ιστορίες πυγμαχίας. Όπως είπε άλλωστε, «λάτρευα το franchise Rocky».
Sydney Sweeney reveals why she almost 'quit acting'... as she finally spills on Euphoria Season 3 https://t.co/R2djO8clj7— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 11, 2025
