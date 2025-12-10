Η Μέγκαν Μαρκλ έστειλε γράμμα στον πατέρα της μετά την έκκλησή του από το νοσοκομείο να μη μείνουν αποξενωμένοι
GALA
Τόμας Μαρκλ Μέγκαν Μαρκλ

Ο 81χρονος Τόμας Μαρκλ αναρρώνει από ακρωτηριασμό - Το γράμμα παραδόθηκε μέσω «έμπιστων επαφών»

Άννα Νταλλαρή
Γράμμα προς τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, έστειλε η Μέγκαν Μαρκλ έπειτα από την έκκλησή του μέσα από το νοσοκομείο, όπου δήλωσε ότι δεν θέλει να πεθάνει ενώ παραμένουν αποξενωμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δούκισσα του Σάσεξ απέστειλε την επιστολή μέσω «αξιόπιστων και έμπιστων επαφών», και πλέον βρίσκεται στα χέρια του 81χρονου. Ο πατέρας της Μαρκλ αναρρώνει στις Φιλιππίνες μετά από τρίωρη επέμβαση κατά την οποία οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό τμήματος του αριστερού του ποδιού λόγω μεγάλης θρόμβωσης.

Ο Τόμας Μαρκλ είχε απευθύνει έκκληση στη Μέγκαν λέγοντας: «Δεν θέλω να πεθάνω ενώ παραμένουμε αποξενωμένοι», ενώ εξέφρασε την επιθυμία να δει τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, και τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, «πριν να είναι αργά». 


Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, η Μέγκαν αναζήτησε τον πατέρα της επικοινωνώντας με νοσοκομεία στις Φιλιππίνες, προτού του στείλει το γράμμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό. Ο Μαρκλ έχει εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα, προτού μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Αναμένεται μακρά περίοδος ανάρρωσης και, όταν επουλωθεί το τραύμα, σχεδιάζεται η τοποθέτηση προσθετικού μέλους.

Ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, δήλωσε ότι ο πατέρας του «ήταν πολύ γενναίος» κατά τη διαδικασία, ενώ περιέγραψε πως το πόδι του «γύρισε από μπλε σε μαύρο» μέσα σε λίγες ώρες πριν κριθεί αναγκαία η επέμβαση.

Η αποξένωση μεταξύ της Μέγκαν και του πατέρα της ξεκίνησε το 2018, όταν ο Μαρκλ πόζαρε για παπαράτσι λίγο πριν από τον γάμο της με τον Χάρι και στη συνέχεια υπέστη δύο καρδιακά επεισόδια, γεγονός που τον εμπόδισε να τη συνοδεύσει στην εκκλησία. Δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πρίγκιπα Χάρι, ούτε τα εγγόνια του.
