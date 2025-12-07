Ραμόνα Βλαντή για Βίκυ Καγιά: Μιλάω πάντα με γεγονότα, δεν είναι fashion expert και τοπ μόντελ στο εξωτερικό
Ραμόνα Βλαντή Βίκυ Καγιά Μοντέλο

Ραμόνα Βλαντή για Βίκυ Καγιά: Μιλάω πάντα με γεγονότα, δεν είναι fashion expert και τοπ μόντελ στο εξωτερικό

Όπως λέτε όλοι σας λείπει από την τηλεόραση, δήλωσε η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» για το μοντέλο

Ραμόνα Βλαντή για Βίκυ Καγιά: Μιλάω πάντα με γεγονότα, δεν είναι fashion expert και τοπ μόντελ στο εξωτερικό
Ιωάννα Μαρίνου
Την καριέρα της Βίκυς Καγιά σε διεθνές επίπεδο σχολίασε η Ραμόνα Βλαντή, εκφράζοντας ότι κατά τη γνώμη της δεν θεωρείται «fashion expert και τοπ μόντελ στο εξωτερικό».

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, αναφέροντας αρχικά ότι η Βίκυ Καγιά λείπει από την τηλεόραση, ενώ πρόσθεσε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να συμμετέχει σε ένα νέο πρότζεκτ, διαφορετικό από όσα έχουν προβληθεί σχετικά με τη μόδα.

Στη συνέχεια, η Ραμόνα Βλαντή μίλησε για την πορεία του μοντέλου, τονίζοντας ότι «μιλάει με γεγονότα». Όπως είπε: «Θα μου άρεσε να δω στην τηλεόραση κάτι καινούριο. Η Βίκυ όπως λέτε όλοι σας λείπει από την τηλεόραση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Εγώ αυτό που λέω μόνο είναι ότι δεν είναι fashion expert και τοπ μόντελ στο εξωτερικό. Μιλάω πάντα με γεγονότα. Δεν έχει κάνει την καριέρα της Βίκυς Κουλιανού».

Ιωάννα Μαρίνου
