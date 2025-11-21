Έλενα Παπαρίζου - Γιώργος Μαζωνάκης: Το φιλί τους στο The Voice και το σχόλιο του Χρήστου Μάστορα
Έλενα Παπαρίζου - Γιώργος Μαζωνάκης: Το φιλί τους στο The Voice και το σχόλιο του Χρήστου Μάστορα
Αυτοί τώρα ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας, είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης
Ένα φιλί στο στόμα έδωσε η Έλενα Παπαρίζου στον Γιώργο Μαζωνάκη στο νέο επεισόδιο του The Voice, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου. Η κίνησή της εξέπληξε τους τηλεθεατές, τον Γιώργο Καπουτζίδη και τους υπολοίπους coaches, προκαλώντας μερικά σχόλια.
«Το φιλάκι στο τέλος το είδατε; Αυτοί τώρα, ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας. Δεν έχω καταλάβει, ένα από τα δύο. Αυτός δεν μιλάει, αυτή γελάει, δεν αποκαλύπτει κάτι», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, αφού η τραγουδίστρια έκατσε στη θέση της.
«Ή απλά θέλανε να φασωθούνε», σχολίασε με τη σειρά του ο Χρήστος Μάστορας.
Δείτε το βίντεο
