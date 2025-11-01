Κώστας Δόξας: Ζήτησα βοήθεια από ειδικό για να δω αν είμαι τρελός, 1,5 χρόνο μπαινόβγαινα σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
Κώστας Δόξας: Ζήτησα βοήθεια από ειδικό για να δω αν είμαι τρελός, 1,5 χρόνο μπαινόβγαινα σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
Το έκανα μόνος μου μόνο και μόνο για να χτυπήσω αυτά που γράφουν για μένα, εξήγησε ο τραγουδιστής
Τις κινήσεις που έκανε για να βεβαιωθεί ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την ψυχική του υγεία περιέγραψε ο Κώστας Δόξας. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, η οποία τον κατηγορούσε για ενδοοικογενειαή βία, απευθύνθηκε σε ειδικό. Όπως ανέφερε, για διάστημα ενάμιση έτους επισκεπτόταν δημόσια ψυχιατρική κλινική.
«Ζήτησα βοήθεια από ειδικό. Πήγα και ζήτησα να δω αν είμαι τρελός. Σε κάποια δικόγραφα κατηγορούμαι γι’ αυτό, ότι είμαι τρελός, ότι έχω κάτι. Ο γιατρός μου είπε ότι δεν είμαι τρελός, κανένας τρελός δεν το ρωτάει αυτό. Ο γιατρός μου είπε ότι είμαι λυπημένος και πρέπει να το δούμε», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την 1η Νοεμβρίου.
Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι δεν του ζήτησε η πρώην σύζυγός του να κάνει κάτι από τα παραπάνω, αλλά ήταν δική του πρωτοβουλία. «Ήταν μια περίοδος 1,5 χρόνου που μπαινόβγαινα σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και έχω ένα δίπλωμα που πιστοποιεί ότι δεν έχω κάτι. Δεν ζήτησε η πρώην σύζυγός μου να πάω σε ψυχιατρική κλινική, το έκανα μόνος μου μόνο και μόνο για να “χτυπήσω” αυτά που γράφουν για μένα. Νιώθω δικαιωμένος από την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου αλλά με όλα αυτά τα δικαστήρια δε ξέρω τελικά κατά πόσο είναι όντως δικαιωμένος κάποιος….Έρχονται πολλά δικαστήρια. Στα μέσα Νοέμβρη είναι ένα ποινικό δικαστήριο και ακολουθούν και άλλα που αφορούν στο παιδί μας», συνέχισε.
Δείτε το βίντεο
Ο Κώστας Δοξας επισήμανε ότι όφειλε να ενεργήσει, αφού αν πάθαινε κάτι το παιδί του, θα θεωρούνταν υπαίτιος. Παρά τις παρατηρήσεις που της έχει κάνει επανειλημμένως για να φοράει κράνος στην κόρη τους, όπως τόνισε, εκείνη τον αγνοεί. «Φυσικά και έκανα μήνυση στην πρώην σύζυγό μου. Πολλές φορές της είχα πει να μην ανεβάζει τη Σοφία στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Οι απαντήσεις που παίρνω είναι λίγο περίεργες, οπότε κάτι πρέπει να κάνω. Αν πάθαινε κάτι το Σοφάκι, μετά θα ήμουν υπόλογος και υπαίτιος που δεν έκανα κάτι ενώ ξέρω. Τη φωτογραφία αυτή που είναι στο μηχανάκι χωρίς κράνος την τράβηξα εγώ. Ήμουν δίπλα από το Δημοτικό της, στον φούρνο. Πάντα θα διεκδικώ την επιμέλεια. Εννοείται ότι θα ήθελα να τα βρούμε και της το λέω, αλλά όταν πας στα δικαστήρια βλέπεις κάτι άλλο», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Ζήτησα βοήθεια από ειδικό. Πήγα και ζήτησα να δω αν είμαι τρελός. Σε κάποια δικόγραφα κατηγορούμαι γι’ αυτό, ότι είμαι τρελός, ότι έχω κάτι. Ο γιατρός μου είπε ότι δεν είμαι τρελός, κανένας τρελός δεν το ρωτάει αυτό. Ο γιατρός μου είπε ότι είμαι λυπημένος και πρέπει να το δούμε», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την 1η Νοεμβρίου.
Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι δεν του ζήτησε η πρώην σύζυγός του να κάνει κάτι από τα παραπάνω, αλλά ήταν δική του πρωτοβουλία. «Ήταν μια περίοδος 1,5 χρόνου που μπαινόβγαινα σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και έχω ένα δίπλωμα που πιστοποιεί ότι δεν έχω κάτι. Δεν ζήτησε η πρώην σύζυγός μου να πάω σε ψυχιατρική κλινική, το έκανα μόνος μου μόνο και μόνο για να “χτυπήσω” αυτά που γράφουν για μένα. Νιώθω δικαιωμένος από την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου αλλά με όλα αυτά τα δικαστήρια δε ξέρω τελικά κατά πόσο είναι όντως δικαιωμένος κάποιος….Έρχονται πολλά δικαστήρια. Στα μέσα Νοέμβρη είναι ένα ποινικό δικαστήριο και ακολουθούν και άλλα που αφορούν στο παιδί μας», συνέχισε.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της πρώην συζύγου του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πριν από μερικές μέρες η Μαρία Δεληθανάση συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, μετά τις νομικές κινήσεις που έκανε ο τραγουδιστής. Όπως είχε υποστηρίξει, είχε δει την κόρη του να βρίσκεται πάνω στο μηχανάκι της μητέρας της χωρίς να φοράει κράνος.
Ο Κώστας Δοξας επισήμανε ότι όφειλε να ενεργήσει, αφού αν πάθαινε κάτι το παιδί του, θα θεωρούνταν υπαίτιος. Παρά τις παρατηρήσεις που της έχει κάνει επανειλημμένως για να φοράει κράνος στην κόρη τους, όπως τόνισε, εκείνη τον αγνοεί. «Φυσικά και έκανα μήνυση στην πρώην σύζυγό μου. Πολλές φορές της είχα πει να μην ανεβάζει τη Σοφία στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Οι απαντήσεις που παίρνω είναι λίγο περίεργες, οπότε κάτι πρέπει να κάνω. Αν πάθαινε κάτι το Σοφάκι, μετά θα ήμουν υπόλογος και υπαίτιος που δεν έκανα κάτι ενώ ξέρω. Τη φωτογραφία αυτή που είναι στο μηχανάκι χωρίς κράνος την τράβηξα εγώ. Ήμουν δίπλα από το Δημοτικό της, στον φούρνο. Πάντα θα διεκδικώ την επιμέλεια. Εννοείται ότι θα ήθελα να τα βρούμε και της το λέω, αλλά όταν πας στα δικαστήρια βλέπεις κάτι άλλο», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα