Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: Όταν τον γνώρισα, ένιωσα μια σύνδεση και μια οικειότητα

Την εντύπωση που είχε σχηματίσει, όταν είχε γνωρίσει τον σύντροφό της, Γιώργο Αμούτζα, μοιράστηκε η Τάνια Μπρεάζου. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε οικειότητα και μια έντονη σύνδεση. Όπως είπε, ήταν σαν να γνωριζόντουσαν ήδη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, η Τάνια Μπρεάζου μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα, υπογραμμίζοντας πως αμέσως αισθάνθηκε σαν να τους συνέδεε κάτι. «Γνωρίζοντάς τον, ένιωσα μία τεράστια σύνδεση. Μια οικειότητα σαν να λέμε ''ώπα, τι γίνεται, ξαναβρεθήκαμε”. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα ένα πράγμα», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι στην παιδική της ηλικία δεν ονειρευόταν ότι κάποια στιγμή θα δημιουργούσε τη δική της οικογένεια ούτε φανταζόταν πώς θα ήταν ως νύφη. «Δεν ήμουν απ’ αυτά τα κορίτσια που λέγανε θα παντρευτούνε. Δηλαδή θυμάμαι στο σχολείο τα κορίτσια της τάξης μου λέγαν, “πω πω το νυφικό μου θα είναι έτσι. Ε, θα ‘χω δύο παιδιά, θέλω τρία παιδιά, θέλω ένα παιδί”. Δεν ήμουν ποτέ από αυτά τα κορίτσια», τόνισε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

