Η Σίντνεϊ Σουίνι έλαμψε στο κόκκινο χαλί των Governors Awards - Θύμισες Μέριλιν Μονρόε, της γράφουν
Σίντνεϊ Σουίνι Μέριλιν Μονρόε Φόρεμα

Η Σίντνεϊ Σουίνι έλαμψε στο κόκκινο χαλί των Governors Awards - Θύμισες Μέριλιν Μονρόε, της γράφουν

H 28χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα Miu Miu με ανοιχτούς ώμους και ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς

Η Σίντνεϊ Σουίνι έλαμψε στο κόκκινο χαλί των Governors Awards - Θύμισες Μέριλιν Μονρόε, της γράφουν
Άλλη μια λαμπερή εμφάνιση που προκάλεσε αρκετά σχόλια έκανε σε κόκκινο χαλί η Σίντνεϊ Σουίνι.

Αυτή τη φορά η 28χρονη ηθοποιός βρέθηκε την Κυριακή στην τελετή απονομής των Governors Awards επιλέγοντας ένα φόρεμα Miu Miu με ανοιχτούς ώμους και ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς.

Όπως σχολιάζει, μάλιστα, η Page Six, η Σίντνεϊ Σουίνι «είχε σαφώς την Μέριλιν Μονρόε στο μυαλό της».



Σε αντίθεση, πάντως, με την Μέριλινι που μας έμαθε ότι «τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας», η νεαρή ηθοποιός περιόρισε στο ελάχιστο τα κοσμήματα στην εμφάνισή της επιλέγοντας δύο διαμαντένια δαχτυλίδια Dena Kemp και ένα ζευγάρι λαμπερά σκουλαρίκια.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έλαμψε στο κόκκινο χαλί των Governors Awards - Θύμισες Μέριλιν Μονρόε, της γράφουν
Η Μέριλιν Μονροέ


Η εμφάνιση στα Governors Awards ήρθε μετά το μάλλον άσχημο ξεκίνησε της νέας ταινίας της Σουίνι με τίτλο «Christy», η οποία στα ταμεία έβγαλε μόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Η ίδια, ωστόσο, υπερασπίστηκε την ταινία γράφοντας στο Instagram πως «δεν δημιουργούμε πάντα τέχνη για τα νούμερα, την δημιουργούμε για τον αντίκτυπο. Και η Christy ήταν το έργο με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή μου».


