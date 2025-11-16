Ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ από το «Grey’s Anatomy» διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ από το « Με καρκίνο του προστάτη αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε οαπό το « Grey’s Anatomy

Πίκενς, σε μια συνέντευξη που έρχεται λίγες ημέρες μετά την προβολή του επεισοδίου της 13ης Νοεμβρίου, στο οποίο ο χαρακτήρας του στη σειρά, Dr. Ρίτσαρντ Γουέμπερ, μαθαίνει ότι έχει καρκίνο.Ο ηθοποιός μίλησε στο «Black Health Matters» για τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή του. Στο φινάλε της midseason της 22ης σεζόν, ο Dr. Ρίτσαρντ Γουέμπερ αποκάλυπτε ότι πάσχει από καρκίνο.Τώρα, ο 73χρονος ηθοποιός αναφέρεται στη δική του πραγματική διάγνωση. «Δεν είναι μία είδηση που θέλει να ακούσει κανείς, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο καρκίνος του προστάτη υπάρχει στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου τον είχε. Είχε πολλά αδέρφια, αρκετά από αυτά τον είχαν. Θα εκπλησσόμουν αν δεν εμφανιζόταν και σε εμένα», είπε ο, ο οποίος βρίσκεται στο «Grey's Anatomy» από την πρώτη σεζόν του 2005.Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Έχω έναν 90χρονο πρώτο ξάδελφο, που ζει ακόμη, είχε και εκείνος καρκίνο του προστάτη. Ο γιος του τον έχει. Μερικοί από τους αδερφούς του είχαν και εκείνοι. Κανείς, απ' όσο γνωρίζω, δεν έχει γλιτώσει από αυτό».Λόγω του οικογενειακού ιστορικού, ο Πίκενς παρακολουθούσε συστηματικά την υγεία του, κάνοντας κάθε χρόνο εξετάσεις. «Ο ουρολόγος μου είπε: "Επειδή ήσουν τόσο συνεπής με αυτό το κομμάτι της υγείας σου, ήταν προς όφελός σου. Μπορέσαμε να το εντοπίσουμε τόσο νωρίς επειδή έκανες εξετάσεις",» δήλωσε στο «Black Health Matters».Κατά την ετήσια εξέταση του Ιανουαρίου, οι γιατροί εντόπισαν αυξημένα επίπεδα PSA (πρόκειται για μια πρωτεΐνη που παράγεται από τον προστάτη) και τον παρέπεμψαν σε ουρολόγο. Ο ηθοποιός έκανε νέες εξετάσεις και μία εξ αυτών «έδειξε κάτι ύποπτο». Ακολούθησε βιοψία, η οποία έδειξε όγκο, ο οποίος ωστόσο δεν είχε εξαπλωθεί πέρα από τον προστάτη.Ο ηθοποιός επέλεξε να προχωρήσει σε ριζική προστατεκτομή, μια επέμβαση που πραγματοποιήθηκε ρομποτικά από δύο ουρολόγους, για την αφαίρεση του όγκου. «Το εντοπίσαμε πολύ νωρίς, και θεώρησαν ότι αυτό θα ήταν η καλύτερη επιλογή», είπε, σημειώνοντας: «Έχω μια σπάνια παραλλαγή που δεν τη βλέπεις συχνά. Ήθελαν να είναι προσεκτικοί και να το παρακολουθούν. Ήταν τόσο σπάνια που ήθελαν να βεβαιωθούν ότι έκαναν τα πάντα σχολαστικά».Ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ τόνισε ότι μοιράζεται δημόσια την ιστορία του για να συμβάλει στην εξάλειψη του στίγματος που υπάρχει όταν οι άντρες μιλούν για την υγεία τους. «Πού βρισκόμαστε και πώς βλέπουμε την ιατρική κοινότητα, ειδικά ως Αφροαμερικανοί άνδρες; Ξέρουμε το ιστορικό αυτού του πράγματος και πόσο πίσω πάει, ως προς τον δισταγμό μας να εξεταστούμε, να κάνουμε κάτι τόσο απλό όσο μια φυσική εξέταση» είπε.